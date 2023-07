Uomini e Donne, finita per un’altra coppia dell’ultima edizione: chi è

Un’altra coppia di Uomini e Donne è giunta al capolinea. Di chi si tratta? Di due ex protagonisti del trono over, ovvero Paola Ruocco e Daniele Lizzeri. L’ex dama si era fatta conoscere all’interno del dating show per le sue frequenti liti con la veterana Gemma Galgani. Tuttavia, nelle ultime settimane di messa in onda Paola non era più apparsa nel programma, portando molti telespettatori a chiedersi il motivo di tale assenza. La donna, dunque, aveva spiegato sul suo profilo Instagram di non aver più partecipato alla trasmissione, poiché aveva deciso di iniziare una relazione con un altro volto di Uomini e Donne, ovvero l’ex cavaliere Daniele Lizzeri.

Nel corso di questi mesi, poi, Paola è stata molto attiva sui social, condividendo con i followers moltissimi momenti di quotidianità insieme al compagno. I due, infatti, erano andati anche a vivere insieme, prova delle intenzioni più che serie che avevano per questa storia. L’ultima apparizione social dell’ex coppia risale a solo 6 giorni fa, dove si mostravano molto complici e innamorati. Poi, però, qualcosa è improvvisamente cambiato e gli ex volti del Trono Over si sono lasciati. Paola ha deciso di annunciare la rottura attraverso un’intervista a Lollo Magazine, in cui spiega i motivi per il quali non è funzionata la storia con Daniele:

Secondo il mio punto di vista, a una certa età abbiamo un carattere formato e uno stile di vista che abbiamo scelto di condurre. I miei obiettivi erano di gran lunga distinti da quelli di Daniele. E poi il mio motto è “vivi la vita giorno per giorno come se non ci fosse un domani”. Daniele era molto distante da questo mio pensiero e questo mi portava ad allontanarmi giorno dopo giorno.

Dunque, una forte incompatibilità caratteriale e l’avere obiettivi diversi di vita ha portato a un graduale deterioramento della coppia, culminato poi con la rottura definitiva. Come anticipato prima, Daniele e Paola erano anche andati a convivere. L’ex dama, infatti, aveva lasciato la sua città per trasferirsi con l’ex compagno e vedere se questa storia poteva realmente funzionare. Tuttavia, vivere sotto lo stesso setto ha portato solamente a maggiori problemi. “Ci sono stati degli aspetti caratteriali di Daniele che non condividevo“, ha dichiarato.

Dunque, ad oggi, Paola è single. Nonostante ciò, però, i suoi piani non prevedono ancora un ritorno nel parterre di Uomini e Donne, dato che al momento la sua testa e il suo cuore sarebbero ancora frastornati. “Per il momento non è il mio pensiero, devo riordinare un po’ le idee“, ha detto riguardo una sua futura presenza al dating show di Canale 5. Insomma, un’annata difficile per il programma, le cui coppie formatesi nell’ultima edizione continuano a crollare una dopo l’altra.