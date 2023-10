Uomini e Donne, figuraccia di Manuela. L’ex Sirena: “Ora capite?”

Manuela Carriero, tronista della nuova edizione di Uomini e Donne, ha perso le staffe contro Carlo Marini, suo corteggiatore, durante la puntata andata in onda lunedì 2 ottobre. L’ex volto di Temptation Island è sbottata dopo esser stata punzecchiata più volte dall’imprenditore, convinto di esser stato messo in secondo piano rispetto a Michele Longobardi, altro corteggiatore della tronista.

Manuela divide il web: spunta il commento di Stefano Sirena

La reazione di Manuela ha diviso il web. C’è chi si è schierato dalla parte della tronista, convinto della prematura veemenza di Carlo. Altri, invece, hanno condannato il comportamento aggressivo dell’ex Temptation Island. Ma non è tutto: sotto uno dei post social contro la tronista, si è espresso anche il suo ex fidanzato Stefano Sirena. Quest’ultimo è intervenuto in risposta al commento di un’utente, che ha definito Manuela aggressiva e maleducata: “State scoprendo e capendo tutto quello che io dicevo” sono state le parole di Sirena.

Stefano Sirena è l’ex storico di Manuela. La coppia prese parte a Temptation Island qualche anno fa, con la loro relazione che giunse al termine dopo un acceso falò di confronto. Archiviata la storia con Sirena, Manuela si era legata all’ex tentatore Luciano Punzo. La storia, però, si è conclusa lo scorso aprile.

Manuela Carriero e l’aggressività verso Gianmarco

Nella puntata andata in onda martedì 3 ottobre, Manuela Carriero si è resa nuovamente protagonista di un duro attacco contro uno dei suoi corteggiatori. In questo caso si è trattato di Gianmarco. La tronista, in un primo momento, ha palesato i suoi dubbi, dovuti alla grande sicurezza dimostrata dal corteggiatore. Gianmarco ha quindi ammesso di essere, in realtà, una persona timida e che quella mostrata era una maschera. Il commento non è piaciuto a Manuela, che si è scagliata contro di lui.

Non solo Gianmarco ha fatto notare a Manuela il tono aggressivo utilizzato, ma anche diversi telespettatori si sono convinti del fatto che la tronista stesse scaricando il suo nervosismo sul corteggiatore. Pare, infatti, che la Manuela sia stata un po’ troppo aggressiva con Gianmarco, che non ha fatto granché per scatenare una simile reazione. Eliminato il corteggiatore, Manuela ha chiesto a Carlo di ballare e, dopo un primo rifiuto, quest’ultimo ha accettato l’invito, sebbene durante il ballo sia stato possibile vederli discutere. Tra i due c’erano state delle incomprensioni durante la puntata precedente.