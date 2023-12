Uomini e Donne, figlia Cerioli e Cirrincione: svelato il nome ‘allegro’

Manca sempre meno alla nascita della prima figlia di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due ex volti di Uomini e Donne hanno annunciato la gravidanza lo scorso agosto, pochi mesi dopo il loro quarto anniversario. Circa un mese dopo, poi, hanno svelato di aspettare una femminuccia, con grande gioia di Cerioli che non ha mai nascosto il desiderio di diventare papà di una piccola donna. Adesso, l’ex naufrago ha condiviso con i loro numerosi seguaci un altro particolare riguardo l’arrivo della piccola.

Proprio durante il giorno di Natale, ieri 25 dicembre, la coppia ha pubblicato un post mostrando i cambi che porteranno in clinica il giorno della nascita e, in uno di essi, è apparso il nome della loro primogenita: Allegra. Dunque, Andrea e Arianna hanno deciso definitivamente come si chiamerà la loro bambina: si tratta di nome che sperano possa portarle, per l’appunto, soltanto gioia e allegria nella vita. “Sei e sarai la ragione della nostra vita, sperando che questo nome possa essere il miglior riassunto della tua vita. Buon Natale amore mio”, ha scritto Cerioli come didascalia del post.

Andrea Cerioli: i problemi di salute dell’ex tronista

L’ex tronista non sta più nella pelle e non vede l’ora di abbracciare la sua bambina. L’ultimo periodo non è stato affatto facile per lui: l’ex tronista si è sottoposto a numerose cure mediche a causa di alcuni dolori lancinanti provocati a coliche biliari. Il tutto sarebbe stato causato da una cattiva alimentazione da parte di Cerioli, che l’ha portato ad avere un aumento di peso di circa 28/29 kg. Dopo essersi sottoposto a diversi esami, è stato poi confermato un problema alla colecisti. Avendo un quadro completo, Andrea ha poi spiegato di dover iniziare una terapia mirata così da poter stare meglio al più presto.

Insomma, sono state delle settimane piene di acciacchi per Cerioli. Nonostante ciò, niente potrebbe scalfire la gioia che prova l’ex gieffino in questo momento, dato che uno dei sogni della sua vita è sempre stato proprio quello di diventare papà. Dopo alcune storie andate male, Andrea ha conosciuto Arianna nel 2019 nel suo secondo trono a Uomini e Donne. Tra i due è subito scattata una grande intesa, tanto che il bolognese è arrivato a sceglierla in tempi molto brevi. Da lì, non si sono più separati e, tra pochissimo, accoglieranno finalmente il frutto del loro amore.