Andrea Cerioli, calvario senza fine: “Ho preso 29 kg, ho sbagliato”

Poche ore fa Andrea Cerioli ha pubblicato alcune Instagram stories per aggiornare i fans sulle sue condizioni di salute. Come in molti sapranno, nell’ultimo periodo l’ex tronista si è sottoposto a numerose cure mediche per mitigare e curare i dolori lancinanti, provocati da coliche biliari, che l’hanno costretto a continue e frequenti corse in ospedale. Il tutto in uno dei momenti più belli e felici della vita di Cerioli che tra pochi mesi diventerà papà per la prima volta. Ecco quindi che oggi l’ex tronista ha deciso di tranquillizzare i fans e raccontare per filo e per segno ciò che gli è successo negli ultimi due anni e mezzo della sua vita.

Il calvario di Andrea Cerioli: le cause del suo dolore

L’ex tronista si è detto esausto ma allo stesso tempo speranzoso circa l’imminente conclusione di questo brutto periodo. L’ex tronista è poi passato a raccontare gli ultimi anni della sua vita partendo dal periodo del lockdown, momento storico che ha segnato profondamente Cerioli e lo ha portato a un considerevole aumento di peso.

Chili che Cerioli ebbe occasione di perdere completamente nel 2021, in seguito alla partecipazione all’Isola dei Famosi: “Persi 26 kg in 80 giorni, uscito da là, “errore mio” tornai a mangiare come prima, cosa sbagliatissima perché bisognerebbe integrare lentamente e in bianco”, ha specificato l’ex naufrago, affermando di aver ripreso 28/29 kg in pochissimo tempo a causa di abitudini alimentari scorrette. Tornato da l’Isola, Cerioli si trovò con “esami del sangue completamente sballati e fegato grossissimo che mi causò non pochi dolori”.

Dopo essersi sottoposto a cure specifiche, l’ex tronista era tornato a stare bene ma lo spettro dei dolori addominali purtroppo è tornato a farsi sentire e Cerioli nell’ultimo mese è tornato ad accusare forti dolori alla bocca dello stomaco, allo sterno e alla schiena. A oggi gli esami del sangue non hanno riscontrato nulla di preoccupante ma, stando a quanto affermato dall’ex naufrago, tac ed ecografia confermano un problema alla colecisti, motivo per il quale si è sottoposto a una biopsia.

I risultati arriveranno a giorni e Cerioli si è detto fiducioso circa il futuro: “ora che il quadro è tutto chiaro e la terapia mirata spero inizi la discesa”.

La gravidanza di Arianna Cirrincione

Come anticipato, tra pochi mesi Andrea Cerioli diventerà papà per la prima volta di una bambina. La gravidanza della compagna di Cerioli, Arianna Cirrincione, prosegue a gonfie vele e solo lo scorso agosto la coppia aveva rivelato il sesso del loro primo figlio organizzando un gender reveal party e condividendo la loro felicità sui social. I due si conobbero a Uomini e Donne nel 2019 e, come hanno dichiarato entrambi più volte, a unirli ci sono sempre stati i valori dell’amore e della famiglia.