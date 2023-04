Sono stati loro a Uomini e Donne i protagonisti del Trono Classico di questa stagione: Federico Nicotera, Carola Carpanelli, Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Nei loro percorsi hanno avuto un ruolo centrale gli ex corteggiatori Alice Barisciani e Alessio Campoli. Ma per diversi mesi la maggior parte dei telespettatori avrebbero scommesso che proprio così si sarebbero formate le coppie. Dopo tanto tempo, Federico e Lavinia hanno acceso l’attenzione del pubblico di Canale 5 sui troni dei giovani, ma come stanno procedendo queste nuove relazioni. Ebbene, tutti e quattro ammettono di essere rimasti sorpresi per alcuni dettagli inaspettati.

Entrambe le coppie si svelano in nuove interviste sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. Partendo da Federico e Carola, la loro convivenza sta procedendo molto bene. Nicotera spiega che sono riusciti a trovare subito in equilibrio in casa, dove entrambi sono fissati con la pulizia e l’ordine. L’ex tronista ironizza sul suo essere un po’ disordinato facendo un’ammissione: “Ma se lascio in giro le cose non lo faccio solo perché me le dimentico ma perché mi piace quando Carola mi riprende”.

La decisione di andare a convivere dopo UeD per Federico e Carola è arrivata in modo naturale. In modo scherzoso, la Carpanelli ha fatto sapere all’ex tronista di aver disdetto il suo contratto di affitto nella città di Alessandria e gli ha così proposto di andare a vivere insieme. Federico ha preso la palla al balzo e dopo due giorni aveva già le chiavi in mano.

Il primo “ti amo” da parte di Carola è arrivato in trasmissione, quando gli ha scritto quella lunga lettera prima della scelta. Federico, invece, si è lasciato andare lontano dalle telecamere:

“Io avevo quasi paura a dirlo, le dicevo sempre ‘sono innamorato perso di te’. Poi una sera prima di andare a dormire, dopo aver chiacchierato di un po’ di cose, mi è uscito in maniera naturale: non riuscivo più a tenerlo per me!”

Parlando di pregi e difetti, Federico ha riscontrato in Carola tante attenzioni e accortezze nei suoi confronti che lo lasciano sempre “piacevolmente sorpreso”. Proprio lui aveva molti dubbi sull’ex corteggiatrice nel programma e fuori ha avuto modo di avere solo conferme positive, al di là di ciò che si poteva pensare. Ma Carola ha anche un difetto su cui Federico ironizza: “Non sa mai cosa vuole mangiare”. La Carpanelli fa notare che l’ex tronista è “davvero molto lunatico”, ma allo stesso tempo è anche “una persona molto decisa”.

Per stare a fianco di Federico, Carola ha lasciato la sua città. Sente molto la mancanza dei suoi cari, ma crede di aver trovato il suo posto nel mondo proprio con Nicotera: “Che sia Milano, Roma o New York basta essere felice, e io lo sono”. Insieme definiscono la loro storia d’amore con tre parole: “Passione, felicità e serenità”.

Uomini e Donne: Lavinia e Alessio, inaspettatamente è lui quello più geloso

Lavinia Mauro e Alessio Corvino non hanno ancora preso una decisione sulla convivenza. Tra loro le cose non potrebbero andare meglio. Hanno parlato di progetti futuri e sicuramente tra i loro piano c’è quello di annullare la distanza. Ma per il momento dovranno fare qualche sacrificio da pendolari tra Caserta e Roma.

Questo perché Alessio ha dei progetti lavorativi in ballo, mentre Lavinia deve ancora completare gli studi. La coppia sta ancora cercando di capire come organizzarsi per risolvere il problema distanza. Intanto, tra loro fortunatamente non ci sono mai stati particolari litigi, al contrario di quanto invece accadeva nello studio di Canale 5. Ebbene sembra proprio che il più geloso tra i due sia Alessio e in pochi lo avrebbero detto!

“Qualora si presentano dei piccolissimi diverbi la buttiamo sul ridere, anche perché la maggior parte delle volte è colpa della gelosia di Ale. Comunque, sfrutto questa chiacchierata per avvertirlo: qualora dovessimo litigare dovrà essere lui il primo a chiedere scusa”

Alessio Corvino ammette che effettivamente è “un pochino geloso” ma “nei giusti limiti”. E invece inaspettatamente lontano dalle telecamere, Lavinia non è poi così gelosa. In quel contesto aveva dei dubbi che fuori sono stati chiariti e per questo l’ex tronista oggi è “assolutamente tranquilla”. Passionale, sorprendente e divertente sono i tre aggettivi che Lavinia e Alessio usano per definire la loro storia d’amore.