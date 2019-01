Uomini e Donne, Federica Spano ha già ritrovato l’amore? L’indiscrezione

Uomini e Donne, Federica Spano e la foto che lascia tutti senza parole

Dopo Uomini e Donne, Federica Spano trova l’amore? A lanciare questa indiscrezione oggi è Isa e Chia, i cui utenti hanno segnalato una foto abbastanza inaspettata. Sappiamo che l’ormai ex corteggiatrice prende una bella e propria delusione, quando scopre di non essere la scelta di Andrea Cerioli. Quest’ultimo preferisce, infatti, lasciare il programma insieme ad Arianna Cirrincione. Non solo, il tronista lascia la trasmissione facendo a meno della festa che lo avrebbe portato in prima serata. Andrea decide di effettuare la classica scelta all’interno dello studio, mettendo così fine al suo percorso all’interno del programma. Ed ecco che Federica scopre così di non essere lei la fortunata, bensì Arianna. Ma sembra proprio che la Spano sia già riuscita a voltare pagina dopo la “non scelta” del Cerioli. Gli utenti hanno segnalato, in queste ultime ore, una Storia condivisa su Instagram da un ragazzo che si fa chiamare Cirby. Il giovane, secondo quanto si può vedere nell’immagine condivisa da Isa e Chia, stringe la mano di una ragazza e scrive “Mia”.

Il ragazzo tagga proprio Federica, inserendo anche il brano Arrivi tu di Alessandra Amoroso. La foto non è passata inosservata agli occhi attenti dei fan del Trono Classico, che non hanno potuto non tonare il tag che riporta proprio alla corteggiatrice. Ed ecco che il pubblico commenta negativamente la notizia appena uscita. Scendendo nel dettaglio, al momento i telespettatori stanno mettendo in dubbio la sincerità di Federica. Quest’ultima sembrava molto presa da Andrea, tanto che più volte si è lasciata andare a delle scenate di gelosia, che poi l’hanno inevitabilmente allontanata dal tronista. A detta del pubblico, la Spano potrebbe aver recitato una parte all’interno del programma.

Uomini e Donne: Federica Spano protagonista di polemiche, dopo Cerioli torna a sorridere con un altro ragazzo?

Il pubblico è furioso, tanto che commenta negativamente la notizia. Come avrebbe fatto Federica a gettarsi subito in una relazione dopo così poco tempo dalla scelta di Andrea? Questo è ciò che si stanno chiedendo i fan del Trono Classico. Vogliamo precisare, però, che non c’è stata ancora alcuna conferma da parte di Federica. La corteggiatrice non ha né smentito né confermato la notizia. Dunque, potrebbe anche trattarsi di un errore commesso dal ragazzo nella Storia di Instagram.