Uomini e Donne, Federica dopo sfuriata di Maria con Alessandro: stangate

La Aversano dice la sua su quanto accaduto a Vicinanza in puntata e non risparmia Matteo Ranieri a distanza di settimane dalla scelta

Ieri Maria De Filippi a Uomini e Donne si è scagliata contro Alessandro Vicinanza, generando il caos in studio e tra i telespettatori. Ora a dire la sua ci pensa Federica Aversano, la non scelta di Matteo Ranieri. L’ex corteggiatrice aveva colpito l’interesse del giovane cavaliere, tanto che quest’ultimo si è dichiarato. Non gli è andata bene, visto che ha ricevuto un bel due di picche. Subito dopo la scelta dell’ex tronista, ha espresso il suo desiderio di avviare una conoscenza con la Aversano, creando anche non poche polemiche.

Le critiche più forti sono arrivate nel corso della puntata di ieri, in particolare dalla padrona di casa. Maria ha preso prontamente le difese di Desirée e ha attaccato Vicinanza, perdendo completamente la pazienza. Ed ecco che i telespettatori sono curiosi di scoprire cosa ne pensa Federica, la quale non si tira indietro e dice la sua sull’accaduto. Rispondendo alle domande dei suoi fan su Instagram, la Aversano non esprime un bel pensiero sul cavaliere e sembra appoggiare il discorso fatto dalla De Filippi.

“Ho visto la puntata, penso che Alessandro, a parer mio, abbia sbagliato a non avere tatto. Qualsiasi persona non merita di sentirsi in imbarazzo. Ha peccato di leggerezza, tutto qui”

L’errore di Alessandro Vicinanza a UeD sarebbe stato, secondo Federica, proprio quello di essere superficiale. Avrebbe, probabilmente, dovuto evitare di sottolineare determinati dettagli. L’ex corteggiatrice, sempre senza peli sulla lingua, non risparmia neanche Matteo Ranieri. Pare non abbia un bel ricordo di quanto accaduto con l’ex tronista, che alla fine ha deciso di lasciare il programma con l’ultima arrivata, ovvero Valeria Cardone. Pensa ancora a lui? Questo è ciò che le chiedono sul social network.

“Questa è una domanda non ricorrente, di più. Mi hanno insegnato che quando non puoi parlare bene di una persona è meglio non parlarne. Non c’è stima, mettiamola così”

In sostanza, Federica Aversano preferisce non entrare nel dettaglio di ciò che pensa davvero su Matteo. Dopo di che, conferma che all’interno del dating show di Maria De Filippi nessun corteggiatore o corteggiatrice viene pagato. E proprio lì ha trovato una grande amica, cioè Soraia. Quest’ultima sta proseguendo la sua conoscenza con Luca Salatino tra alti e bassi.

“Quello che a lei piace e la fa stare bene, va bene anche a me!”, afferma Federica parlando di un eventuale futuro tra il tronista e la sua amica. La scorsa settimana, Soraia ha aperto le porte a Matteo Ranieri dopo la sua stoccata. Per difendere la Aversano, aveva condiviso un pensiero negativo sulla scelta dell’ormai ex tronista.

Oggi crede che, se mai dovesse essere la scelta di Salatino, potrebbe cambiare opinione. D’altronde, Luca e Matteo sono come fratelli dopo aver condiviso l’esperienza sul trono. Dunque, per loro ci saranno sicuramente le uscite a quattro in futuro e, qualora dovesse essere la scelta, Soraia dovrà confrontarsi con Matteo e Valeria.