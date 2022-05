Uomini e Donne, Federica Benincà svela il sesso del figlio e reagisce così

Federica Benincà ha svelato il sesso del suo primogenito. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, com’è noto, è impegnata in una relazione con il calciatore Ettore Gliozzi, padre del suo primo figlio. Ecco il particolare modo con cui l’ex di Marco Cartasegna ha fatto il lieto annuncio e la buffa reazione che ha detto di avere avuto dopo aver saputo se il suo bebè fosse maschio o femmina.

Federica Benincà è in dolce attesa di una bimba! La 27enne ha rivelato di star aspettando una femminuccia con un dolce post su Instagram pubblicato oggi, 29 maggio 2022. Lo scatto in questione ritrae proprio l’ex corteggiatrice in costume da bagno con il mare sullo sfondo mentre appoggia sorridente sul suo pancione una tutina per neonati di colore rosa. Nella caption del post la Benincà ha scritto inequivocabilmente “Ti aspettiamo piccoletta”.

UeD, Federica Benincà: la nuova vita con Ettore Gliozzi

Federica ha anche detto che domani annuncerà il nome della creatura in arrivo e mostrerà ai suoi followers di Instagram il modo in cui lei e il compagno hanno scoperto il sesso del loro primo figlio. Poi la Benincà, nelle storie, ha fatto ironia sulla reazione che ha avuto quando ha scoperto che la nuova aggiunta alla sua famiglia sarà una femmina.

A quanto pare la famiglia della 27enne, come ha spiegato lei stessa, è già composta da moltissime donne. Per questo l’influencer ha citato una famosa scena della serie TV Netflix La Casa di Carta in cui Nairobi, una dei protagonisti, pronuncia l’ormai celebre frase “Inizia il matriarcato”. La Benincà ha ironizzato dicendo di aver reagito proprio come il personaggio della serie spagnola.

Federica Benincà e il suo compagno Ettore Gliozzi hanno annunciato di star aspettando un bambino quasi un mese fa, in occasione della Festa della Mamma. In quell’occasione la torinese ha svelato di essere al quinto mese e di aver trascorso un periodo non proprio ideale, senza specificare a causa di quali problemi. L’ex corteggiatrice e l’attaccante del Como, coetanei, stanno insieme dal 2018. Prima di conoscere il padre della sua prima figlia la Benincà è stata legata a Marco Cartasegna, che l’ha scelta a Uomini e Donne, e al calciatore Alberto Rosa Gastaldo.