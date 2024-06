Uomini e Donne, Federica Benincà sposa: dettagli e chi è il marito

Periodo di matrimoni: a convolare a nozze sabato 22 giugno 2024 è stato anche un ex amato volto di Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Federica Benincà che il pubblico del dating show di Maria De Filippi ricorda per aver fatto la corte all’ex tronista Marco Cartasegna. Da allora sono passati molti anni. La Benincà, dopo il percorso nella trasmissione di Canale Cinque, ha conosciuto nel 2018 il calciatore Ettore Gliozzi. I due non si sono più lasciati e nelle scorse ore si sono scambiati la promessa eterna.

Le nozze, che sono state annunciate dai diretti interessati circa un anno fa, si sono svolte nello splendido contesto nella cornice mozzafiato di Palmi (Reggio Calabria). La sposa ha mostrato diversi scatti del lieto evento sui suoi profili social. Come è ormai consuetudine per i matrimoni, la Benincà, nel corso della festa, ha cambiato tre volte l’abito. Naturalmente al rito e ai successivi festeggiamenti è stata presente anche la figlia della coppia di sposi, la piccola Ariana, venuta alla luce nel 2022.

Federica e Ettore, come location, hanno scelto il suggestivo CapoSperone Resort & SPA, struttura immersa nel verde della Calabria, tra gli ulivi secolari. In particolare CapoSperone si affaccia sull’incantevole scenario della Costa Viola con vista sulle Isole Eolie, dove, curiosità vuole, proprio nelle stesse ore si stava sposando anche Diletta Leotta che è diventata moglie di Loris Karius.

Chi è il marito dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Federica Benincà

Ettore Gliozzi è nato a Siderno il 23 settembre 1995; è un calciatore italiano professionista che attualmente veste la maglia del Modena, squadra che milita in serie B.

Federica Benincà, il percorso a UeD

Classe 1995, Federica è originaria di Collegno, comune in provincia di Torino. Ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando a Uomini e Donne nella stagione 2016/2017. Corteggiò Marco Cartasegna che la scelse. A telecamere spente, però, la love story durò pochissimo. La ragazza è stata anche ospite in alcune puntate di Pomeriggio Cinque. Nel 2018 ha incontrato Gliozzi. Un amore che è andato via via crescendo: nel 2022 è arrivata Arianna, nel 2024 il matrimonio. Viva gli sposi!