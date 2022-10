UeD, nata la figlia di Federica Benincà: il nome e chi è il padre

La ex corteggiatrice ha dato alla luce la sua primogenita dopo un travaglio piuttosto lungo e impegnativo: ecco come l’ha chiamata e che lavoro fa il padre della piccola

Tantissimi auguri a Federica Benincà! La ex corteggiatrice di Uomini e Donne quest’oggi ha finalmente potuto dire ai suoi follower la notizia che sognava di annunciare da nove mesi: è nata proprio nelle scorse ore la sua tanto attesa primogenita. La nascita della bambina è stata annunciata con una tenerissima foto caricata su Instagram, direttamente dall’ospedale dove la Benincà è stata ricoverata per partorire.

Nell’immagine social è possibile vedere la bambina (il cui viso, per motivi di privacy, è stato censurato) comodamente poggiata sul petto della neo mamma Federica. Nello scatto, in bianco e nero, sembra che la donna abbia già iniziato ad allattare la primogenita dal seno. Per la piccola, per il resto, la ex UeD ha scelto un nome semplice, Arianna.

Sono già in tantissimi i fan ad essersi congratulati con la Benincà. Il post con l’adorabile immagine della neonata ha fatto incetta di like e commenti: fra gli altri, ad averle fatto gli auguri ci sono Georgette Polizzi, Ester Giordano, Davide Petrucci e Valentina Rapidarda. Nel frattempo, la Benincà ha condiviso via Instagram Stories due immagini particolarmente emozionanti. La prima è una foto del compagno calciatore Ettore Gliozzi in ospedale mentre culla la figlia neonata fra le sue braccia, mentre la seconda è una foto della bimba che riposa pacifica in mezzo alle lenzuola.

“Questo è ciò che di più bello potrò mai vedere nella vita. Vi amo” ha scritto Federica Benincà, ancora molto provata dal parto ma estremamente emozionata. Stando a quanto scritto dall’ex volto di Uomini e Donne, infatti, mettere al mondo la piccola Arianna dev’essere stato parecchio difficile. L’annuncio della nascita della bambina è arrivato intorno alle 19, mentre come raccontato dalla Benincà via Stories il travaglio vero e proprio è iniziato alle 5 del mattino. Una bella maratona!

L’influencer 27enne, per il resto, aveva dichiarato che il nome della piccola sarebbe stato rivelato già lo scorso maggio, senza quindi mantenere la promessa. Sul sesso della nascitura, invece, si era esposta da subito. Federica Benincà aveva commentato l’arrivo di una femminuccia con una certa ironia, visto che nella sua famiglia ci sono già moltissime donne.