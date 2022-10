Ha corteggiato Ranieri nella passata stagione, adesso è tornata come tronista e si è raccontata in una lunga intervista

Federica Aversano ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più in cui si è raccontata meglio. Già nel video di presentazione come tronista di Uomini e Donne ha spiegato qualcosa in più di sé e della sua vita, ma oggi si è svelata ancor di più. Per esempio ha parlato del padre di suo figlio Luciano Giuseppe, un nome che ha scelto non a caso. Giuseppe è proprio il nome del padre della tronista, Luciano è il nome dell’altro nonno. Non solo: il bimbo è venuto al mondo nello stesso giorno del papà di Federica, che oggi non c’è più. Lei lo ha vissuto come un segno della vicinanza del papà, perché la nascita del suo bimbo era prevista un mese dopo.

Federica aveva già raccontato di aver perso suo papà quando era piccola, è un legame spezzato troppo presto che la fa ancora soffrire. Cerca un uomo per costruire la famiglia che a lei purtroppo è mancata. Ha già fatto un tentativo in questa direzione, ma non è andata bene. L’ex compagno di Federica Aversano e papà di suo figlio si è tirato indietro nella relazione quando lei era al sesto mese di gravidanza. Queste le parole della tronista su di lui:

“Credevo di aver trovato l’uomo con il quale costruire quella famiglia completa che a me è mancata. A 25 anni aspettavo già il mio bambino, ma mentre ero al sesto mese di gravidanza lui si è tirato indietro. Non ha voluto prendersi le responsabilità di un rapporto di coppia stabile. Ha continuato a essere il padre di mio figlio, ma non più il mio compagno”

Federica ha vissuto questa rottura come un fallimento. Da quel momento non ha più avuto una frequentazione, come ha raccontato anche in un’esterna a Uomini e Donne. C’è stata solo la conoscenza con Matteo Ranieri, che ha corteggiato appena è arrivata nel programma. Tra loro sembrava esserci una bella intesa, si piacevano, ma le differenze a lungo andare sono state probabilmente insuperabili per Matteo. Lui ha scelto Valeria Cardone, ma anche con lei è già finita. Oggi Federica Aversano ha parlato così di Matteo:

“Sicuramente poteva evitare di illudermi, non è stato un bel comportamento nei miei confronti e, proprio per questo, per me è stata una grande delusione”

La nuova tronista ha confermato che Matteo le è piaciuto subito fisicamente e ha riconosciuto che tra loro è nato un bel legame e forte. Si sono detti parole importanti fino a pochi giorni prima della scelta, ha aggiunto. E forse proprio per questo Federica ha rimproverato a Matteo Ranieri di averla illusa.