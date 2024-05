Uomini e Donne: Fabio stufo va via, Patrizia inchioda Gemma!

La puntata di Uomini e Donne in onda il 21 maggio 2024 inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri, ovvero da Sabrina e Fabio. Molti accusano il cavaliere di non essere una persona chiara, tanto che la dama torna a sedersi al suo posto delusa. Fabio finisce sotto attacco, in quanto non si comprende cosa realmente voglia fare con Sabrina. A un certo punto, un enorme difficoltà, il cavaliere prende una decisione inaspettata. Fabio lascia il programma e corre a salutare Maria De Filippi:

“Allora guardate, scusatemi tutti, non è il programma per me. Chiedo scusa a tutte e chiedo scusa anche a te Tina. Perdonatemi. Maria, mi dispiace tantissimo”

A prendere le sue difese ci pensa Silvio: “È una persona semplice, non si rende conto. Non riesce a gestire la situazione”. De Filippi decide poi di andare avanti e chiede a Gemma Galgani cosa sta accadendo con Pietro. La dama torinese spiega di essersi arrabbiata per via dei complimenti che lui ha riservato a Patrizia per i suoi capelli. Quest’ultima crede che l’accusa di Gemma rappresenti solo un modo per chiudere con Pietro, in quanto non sarebbe realmente interessata a lui.

Stai trovando un appiglio perché in realtà non ti piace, tuona Patrizia, ricevendo l’applauso di molti telespettatori e non solo. Anche in studio qualcuno applaude a questa stoccata. Tra questi c’è Barbara De Santi, che viene notata da Gemma. La professoressa non trattiene il suo pensiero e ammette di pensare anche lei che la Galgani non sia davvero interessata a Pietro.

Uomini e Donne, Daniele Paudice: le dame dalla parte di Gaia

Daniele Paudice si siede al centro studio e chiede di far scendere prima Gaia. Dopo aver visto la loro esterna, molte dame ammettono di preferire lei a Marika. Il pubblico non apprezza molto questo momento, in quanto Marika si trova dietro le quinte e ovviamente sta ascoltando i vari commenti. Oggi Daniele confessa di avere le idee chiare, ma allo stesso tempo non sa cosa fare. Il tronista rivela che a prevalere non sono i sentimenti, bensì la curiosità.

Le anticipazioni delle ultime puntate svelano la scelta di Daniele. Intanto, oggi Marika appare arrabbiata, in quanto per lei è sempre più evidente che Paudice sia ormai deciso a scegliere Gaia. E non ha torto!

UeD, Mario Verona e Milena: conoscenza tra alti e bassi

Tornano a sedere al centro studio di UeD Mario Verona e Milena. Quest’ultima dichiara di investire del tempo per conoscerlo e si aspetta altrettanto. Non solo, è convinta che il cavaliere pesi troppo le parole. “A parole ti descrivi come quello che non sei”, afferma Milena, la quale crede che la loro sia più di una conoscenza. Infatti, pare che Mario si comporti come una persona gelosa, sebbene dichiari il contrario.

Non solo, Verona si dice non pronto a dare l’esclusiva e decide di far scendere due ragazze che vorrebbero conoscerlo. Arrivano così in studio Angela e Tiziana. Alla fine Mario decide di non iniziare con nessuna delle due una conoscenza.