Uomini e Donne, Fabio parla di Nicole: la rivelazione a Supervivientes

Uomini e Donne: Fabio Colloricchio naufrago di Supervivientes

L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne Fabio Colloricchio è entrato a far parte del cast della nuova edizione di Supervivientes, la versione spagnola de L’isola dei Famosi. L’ex tronista ha fatto già parlare di sè grazie ad un avvicinamento sentimentale sospetto nei confronti di un’altra concorrente, Violeta Mangrinan. Quest’ultima avrebbe anche lasciato il suo attuale fidanzato proprio dopo aver conosciuto Fabio. Ma a fare notizia sono state delle dichiarazioni del tronista di qualche giorno fa che, secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, avrebbe parlato della sua precedente relazione con Nicole, lasciandosi andare a parole molto forti e toccanti. Così Fabio torna a parlare di Nicole, paragonandola anche alla sua nuova fiamma Violeta e definendo quest’ultima di una bellezza superiore alla Mazzocato.

Fabio Colloricchio racconta la sua storia d’amore con Nicole

Secondo quanto riportato dal Vicolo delle News, alcune talpe iberiche hanno notato uno sfogo di Fabio in cui parlava della sua relazione precedente avuta con Nicole Mazzocato. L’ex tronista ha dichiarato: “Vengo da quattro anni molto difficili (esco dall’inferno), ho avuto problemi seri con la mia compagna e sono ancora toccato”. Queste le parole di Colloricchio che sta cercando di voltare pagina attraverso la sua partecipazione al reality. Chissà forse lontano da tutti riuscirà a fare chiarezza dentro di sè.

Il gesto di Nicole Mazzocato prima della partenza di Fabio

“Spero il meglio per lui. Gli ho scritto un messaggio di in bocca al lupo”, ha dichiarato Nicole Mazzocato su Instagram in risposta ad una follower che voleva conoscere il suo parere circa la partecipazione di Fabio Colloricchio a Supervivientes. In un’altra storia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha chiarito i motivi della rottura con Fabio, avvenuta tra dicembre e gennaio. “Entrambi non ci amavamo più. È rimasto il bene. Entrambi siamo andati avanti e abbiamo preso strade diverse”, ha puntualizzato Nicole che, a quanto pare, è già impegnata con un altro ragazzo di nome Thomas.