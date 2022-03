Uomini e Donne, Fabio Colloricchio presto papà: nome e sesso del bebè

L’influencer argentino ex corteggiatore di Uomini e Donne Fabio Colloricchio e la fidanzata Violeta Mangrinyan hanno annunciato poche settimane fa di essere in attesa del loro primo figlio. La coppia adesso ha rivelato ai fan il sesso del bebè in arrivo e il nome che hanno scelto per la creatura: ecco in che modo.

Fabio Colloricchio e la compagna Violeta hanno condiviso sui social i momenti più belli della giornata speciale che hanno vissuto ieri, 5 marzo 2022. In occasione del 28esimo compleanno della futura mamma la coppia ha organizzato un gender reveal party, durante il quale è stato reso noto che il loro primogenito sarà di sesso femminile. I due, come ormai da tradizione, hanno fatto scoppiare il classico palloncino con un punto interrogativo da cui sono partiti coriandoli e festoni di colore rosa.

Dopo aver scoperto di avere una femminuccia i due si sono lasciati andare ad un lungo abbraccio, tra gli applausi e le urla di gioia dei presenti ai festeggiamenti. Il nome della bambina sarà Gala. Se il bebè fosse stato un maschietto avrebbe invece ricevuto il nome Leo. La coppia, come testimoniano i numerosi video postati su Instagram, ha proseguito la serata cantando e ballando al Panda Club di Madrid, in Spagna. Ecco le parole con cui Colloricchio ha salutato l’imminente arrivo della sua prima figlia:

“Viviamo in un mondo che va così veloce che a volte succedono cose nella vita che quando si vivono non ci si rende conto di quanto siano grandi! Grazie Dio per benedirci con una principessa e per farmi rendere conto di quanto siano importanti questi momenti. Ti aspettiamo GALA”.

Fabio e Violeta, lieto fine di una storia travagliata?

Fabio e Violeta hanno rivelato ufficialmente di stare per diventare genitori lo scorso 13 febbraio 2022. I due si sono conosciuti nel 2019 nel corso della loro partecipazione al reality show Supervivientes, la versione spagnola de L’Isola dei Famosi. La corteggiatrice spagnola, per vivere la sua love story con l’argentino, all’epoca ha lasciato il suo fidanzato Julen, sua scelta a Hombres y Mujeres y Viceversa, dating show iberico uguale al nostro Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Fabio e Violeta è andata avanti fino ad oggi non senza ostacoli. Nel 2020, infatti, l’influencer ha ammesso di aver tradito la fidanzata, la quale ha sofferto moltissimo a causa sua. Nonostante ciò questi problemi sembrano essere stati superati dalla coppia, che adesso è pronta a vivere un nuovo capitolo della vita insieme.