Uomini e Donne, Fabio Colloricchio conferma: “Aspetto un figlio da Violeta”

I gossip spagnoli avevano ragione: l’ex tronista di Maria De Filippi sta per diventare papà!

Cicogna in volo per Fabio Colloricchio. Con uno scatto dell’ecografia e un altro del test di gravidanza l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato che la compagna Violeta Mangrinan è incinta. Il modello e personal trainer italo-argentino ha così confermato i rumors di qualche mese fa che arrivavano dalla Spagna, dove la coppia è molto nota per via della partecipazione a Supervivientes, la versione locale dell’Isola dei Famosi.

Ora che Violeta, influencer e personaggio tv spagnolo, ha superato il quarto mese, Fabio Colloricchio ha deciso di confermare a follower, stampa e curiosi la dolce attesa. L’arrivo del bebè, di cui al momento non si conosce né il nome né il sesso, è previsto in estate, più precisamente a luglio.

Fabio Colloricchio si è definito fortunato per le sensazioni e le emozioni che sta vivendo grazie a questa importante novità. A 32 anni è pronto a mettere su famiglia con la Mangrinan, la donna della sua vita.

La storia d’amore tra Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan

Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan si sono conosciuti e innamorati nel 2019 grazie a Supervivientes, la versione iberica della nostra Isola dei Famosi. All’epoca Violeta era legata a Julen de la Guerra, personaggio noto in Spagna per via delle sue numerose apparizioni nei salotti televisivi.

In Honduras, però, la Mangrinan non ha resistito al fascino di Colloricchio e dopo quell’esperienza televisiva i due sono diventati inseparabili. Per amore di Violeta l’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato l’Italia e si è trasferito a Madrid. Oggi formano una delle coppie più solide e affiatate dello showbiz.

Chi è Violeta Mangrinan

26 anni, Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show.

Chi è Fabio Colloricchio

Come Violeta Mangrinan anche Fabio Colloricchio ha fatto il suo ingresso nel 2015 a Uomini e Donne in qualità di corteggiatore di Teresa Cilia. Nel 2016 l’italo-argentino è diventato tronista e la sua scelta è ricaduta su Nicole Mazzocato. I due hanno formato una coppia solida e affiatata per anni fino alla rottura avvenuta nel 2019.

Una rottura burrascosa, giunta addirittura in Tribunale: la Mazzocato ha querelato l’ex fidanzato che si è lasciato andare a delle confidenze troppo intime sul suo conto durante l’avventura a Supervivientes.