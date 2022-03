Uomini e Donne, Fabio Colloricchio: la fidanzata (incinta) in ospedale

La gravidanza non è tutta rose e fiori. Ne sa qualcosa Violeta Mangrinan, la fidanzata di Fabio Colloricchio, finita in ospedale nei giorni scorsi. L’influencer spagnola è in attesa di una bambina che nascerà in estate e che si chiamerà Gala. Su Instagram, dove è molto seguita, l’ex tronista di Mujeres y hombres – la variante madrilena di Uomini e Donne – Violeta ha rivelato di aver avuto alcuni problemi di salute con la sua dolce attesa.

La 28enne, che è al quinto mese di gestazione, è stata costretta a correre al pronto soccorso qualche notte fa. Il suo sonno è stato disturbato da alcuni fastidi che non le hanno dato proprio tregua. La Mangrinan aveva un forte bruciore di stomaco e la nausea. Sintomi che generalmente accompagnano il primo trimestre, già abbondantemente superato dalla compagna di Fabio Colloricchio.

Dopo un controllo medico a Violeta Mangrinan è stata data la giusta cura per affrontare la situazione. Oggi la giovane sta meglio anche se è molto affaticata e piuttosto debole. L’ex naufraga di Supervientes ha deciso che da oggi in poi cercherà di stare un po’ di più a riposo per evitare altri inconvenienti del genere. Ovviamente Violeta può contare sul supporto di Colloricchio, che vive con lei a Madrid.

Fabio ha infatti lasciato l’Italia e per amore ha traslocato in Spagna. Qui è diventato molto popolare dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi spagnola, dove ha conosciuto proprio la Mangrinan. A tre anni di distanza la coppia è più unita che mai e pronta ad allargare la famiglia.

Chi è Violeta Mangrinan

28 anni, Violeta Mangrinan è un’ex corteggiatrice e tronista spagnola. Proprio come Fabio Colloricchio ha trovato la popolarità in tv grazie al programma Mujeres y hombres y viceversa, la variante spagnola del nostro Uomini e Donne. Ha debuttato nel 2017 come corteggiatrice di Albert Barranco e ha subito lasciato il segno.

Molto amata dal pubblico è diventata ben presto tronista ma il suo percorso non è finito nel migliore dei modi. Violeta ha infatti lasciato il trono dello show perché ha intrapreso una relazione lontano dalle telecamere con Julen de la Guerra.

Nel 2019 la partecipazione a Supervientes, dove ha dato scandalo per una notte di passione con Fabio Colloricchio, puntualmente ripresa dalle telecamere del reality show.