Uomini e Donne, ex tronista riappare dopo 1 anno: “20 kg in meno”

L’ex tronista di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, è tornata su Instagram dopo un anno di assenza. La giovane, infatti, non appariva sui social dal 29 marzo 2022, data in cui è stata pubblicata la sua ultima foto. Questo silenzio aveva destato preoccupazione nei suoi numerosi followers e fan. Dopo pochi mesi, precisamente a luglio, il portale Very Inutil People aveva rivelato che la ragione che avrebbe spinto Veronica a prendersi una pausa dai social sarebbe stata la pioggia di commenti negativi ricevuti dagli haters a causa del suo aumento di peso. Per questo motivo, la Burchielli non si sarebbe voluta più far vedere dal pubblico.

Adesso, a distanza di tempo, l’ex volto di UeD è riapparsa su Instagram, spiegando cos’è successo nella sua vita in quest’anno di assenza e il motivo che l’ha spinta a tornare attiva sui social. “La mia vita è cambiata in meglio, sotto ogni aspetto. Non c’è cosa più sana che concedersi del tempo quando ne sentiamo il bisogno“, ha detto Veronica, aggiungendo di aver perso 20 kili. Bisogna ricordare, inoltre, che a novembre del 2021 la Burchielli aveva raccontato di soffrire di un disturbo alimentare che l’aveva portata ad avere qualche chilo in più. Il tutto era partito dai commenti degli haters che l’accusavano di essere troppo magra, portandola, di conseguenza, a mangiare in maniera eccessiva.

Ebbene, nelle sue stories Instagram, Veronica ha parlato della vera e propria rinascita che ha avuto in questo periodo. Tuttavia, ha voluto specificare che questa sua ritrovata felicità non si deve propriamente al dimagrimento. Quest’ultimo, infatti, è stata una conseguenza del tempo che ha deciso di dedicare a se stessa e alla cura del suo corpo, ma anche delle sue emozioni. “Per me essere in gran forma significa essere appagate con se stesse, felici e io lo sono tanto”, ha poi aggiunto.

In aggiunta, l’ex volto di Uomini e Donne ha anche ritrovato l’amore. Era il 2019 quando Veronica scese a corteggiare l’ex tronista Alessandro Zarino, che finì per sceglierla. L’ex corteggiatrice, però, decise di dirgli di no, poiché non provava gli stessi sentimenti. Poco dopo, salì sul trono e Alessandro tornò per corteggiarla. A quel punto, Burchielli cambiò idea e lasciarono insieme la trasmissione. La storia, però, naufragò dopo pochi mesi. Oggi, Veronica è felicemente fidanzata, come riportato in alcune stories di Instagram, ma non si sa ancora chi si nasconde dietro questo misterioso ragazzo. Chissà se, un giorno, deciderà di mostrarlo a tutti i suoi seguaci.