Uomini e Donne: ex tronista a Ischia con Rosa di Amici

Rosa di Grazia, l’ex allieva della scuola di talenti di Amici, è tornata a far parlare di sé. La notizia stavolta arriva direttamente dal noto social network di condivisione d’immagini Instagram. La ballerina sta passando alcuni giorni di relax ad Ischia, ma non sarebbe sola.

Dopo la fine del suo rapporto con Deddy, Rosa è tornata single. Dopo un lungo silenzio, la Di Grazia ha spiegato ai suoi fan che la storia con il compagno, fuori la casetta, non ha avuto un nuovo inizio. La ballerina lo aveva sottolineato in un precedente post condiviso sul suo account ufficiale su Instagram.

Rosa ha tenuto anche a precisare che non è stata colpa di nessuno, le cose possono andare come non andare. Ed è per questo che si è appellata ai suoi numerosi fan, cercando sostegno e comprensione. Voltata pagina, sembra che l’estate abbia portato alla Di Grazia tante belle novità.

Nelle ultime ore la ballerina di Amici ha condiviso delle Instagram Stories dove sembrerebbe essere su una barca ad Ischia. Ma insieme a lei ci potrebbe essere un noto ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne‘.

Stando ad una attenta analisi fatta dal noto settimanale di gossip Novella 2000, Rosa potrebbe essere in compagnia di Alessandro Zarino. Facendo un confronto tra le storie dell’ex tronista e della ballerina si ravvisano praticamente gli stessi luoghi e paesaggi.

Un dettaglio in particolare – come sottolineato anche dal settimanale – darebbe la conferma di ciò. Nelle immagini proposte dai due si vedono anche delle sedie, che sono identiche in entrambi i filmati. Ma non è tutto. Infatti sempre Novella 2000 sollecita i lettori anche ad attenzionare un altro particolare.

Dettaglio che anche in questo caso lascerebbe intendere che i due stiano passando le loro vacanze insieme. Di cosa si tratta? Di una pianta che si vede nel sottofondo degli scatti presi dalla barca. Al momento però non si può affermare con certezza che tra i due sia iniziata una love story.

Anzi. Possibile che tra loro ci sia solo un’amicizia o che stiano trascorrendo le vacanze anche con amici comuni. Che hanno dato ai due la possibilità di conoscersi.