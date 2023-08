Uomini e Donne, ex Temptation negli studi: chi è, trono a un passo

L’ultima edizione di Temptation Island si è appena conclusa e già si pensa al futuro in casa Mediaset. Tra poco più di un mese infatti andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne e a fine agosto inizieranno le registrazioni. Pertanto la conduttrice Maria De Filippi è già al lavoro per scegliere il cast della prossima edizione del celebre dating show di Canale 5. Da alcuni giorni si è iniziato a vociferare circa i partecipanti del trono classico e sembra che molti di loro arriveranno proprio dall’appena conclusa stagione di Temptation Island.

Lo scoop dell’ultima ora però prevede che non saranno solamente i tentatori a trovare spazio nel programma. A quanto pare infatti a partire da settembre potremmo vedere anche una delle protagoniste ormai single del reality dei sentimenti sedere sul trono più famoso della televisione.

Francesca Sorrentino a Uomini e Donne?

La prossima a prendere posto nello studio di Uomini e Donne potrebbe essere proprio Francesca Sorrentino, senza alcun dubbio una delle protagoniste di Temptation Island più amate dell’ultima edizione. Francesca è entrata nel programma insieme al fidanzato Manuel Maura e la loro storia ha sin da subito catturato l’attenzione del pubblico.

La relazione tra Sorrentino e Maura non si era dimostrata tra le più salde nel corso degli anni dal momento che durante la loro love story Manuel ha lasciato la fidanzata per ben cinque volte, riuscendo però sempre a riconquistarla. Dall’esperienza nel reality dei sentimenti Francesca è uscita single. Tra i due infatti non vi era più amore ma semplice dipendenza affettiva della Sorrentino nei confronti dell’ex fidanzato.

Inoltre la ragazza, uscendo dal reality, aveva affermato di aver bisogno di ritrovare sé stessa e che non sia proprio Uomini e donne l’occasione giusta che stava cercando per mettere ordine nella sua vita? A lanciare l’indiscrezione è stato il sito Blasting News: a quanto pare sarebbe stata proprio Maria De Filippi a chiedere a Francesca Sorrentino di partecipare a Uomini e Donne e in particolare di farlo in qualità di tronista. Un’opportunità imperdibile per la Sorrentino che potrebbe decidere di ritrovare così l’amore.

In ogni caso al momento si tratta solamente di voci e toccherà attendere ancora un po’ di tempo per avere certezze. Tuttavia, sempre secondo i rumor, sembra che attualmente la Sorrentino non abbia ancora preso una decisione a riguardo.

I papabili nuovi tronisti

Non solo il nome della Sorrentino ma tanti altri stanno circolando nelle ultime settimane sul web circa i prossimi tronisti di Uomini e Donne. In particolare, come accennato precedentemente, la maggiorparte sono ex tentatori di Temptation Island. Tra i più quotati ritroviamo Fouad Elshafie e Davide Blanda, entrambi protagonisti dell’ultima edizione del reality.

Proseguendo, un’altra candidata per il ruolo di tronista sarebbe anche Alice Berisciani. Quest’ultima è già nota al mondo del dating show di Mediaset dal momento che ha già partecipato a Uomini e Donne lo scorso anno come corteggiatrice di Federico Nicotera. Infine, un’altra papabile tronista potrebbe essere Vittoria Egidi, altra ex protagonista di Temptation Island, anche se in questo caso i rumors sono assai meno fondati.