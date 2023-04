Una nota ex naufraga stava per scendere a corteggiare il nuovo tronista di “Uomini e Donne“, Luca Daffrè. Di chi si tratta? Della sua ex compagna d’avventura, Marialaura De Vitis, con cui ha vissuto in Honduras lo scorso anno per vari mesi. Durante il percorso a “L’Isola dei Famosi“, i due erano diventati molto amici, anche se l’ex volto de “La Pupa e Il Secchione” non aveva mai nascosto di provare un interesse in più.

Lo stesso non si può dire di Luca, che, d’altro canto, aveva più volte sottolineato come da parte sua ci fosse solamente un’amicizia. Ebbene, lo scorso giugno “L’Isola dei Famosi” è giunta al termine e Daffrè si è aggiudicato un dignitosissimo secondo posto, classificandosi dietro Nicolas Vaporidis. A distanza di quasi un anno, il 27enne si è poi seduto sul famigerato trono di “Uomini e Donne” per cercare la donna della sua vita. Ma, cosa ne è stato del rapporto tra Marialaura e Luca?

La De Vitis ha rilasciato un’intervista al portale “Lollo Magazine” in cui ha spiegato che, dopo la fine de “L’Isola dei Famosi” i due si sono sentiti molto poco e Daffrè non l’avrebbe mai cercata per uscire insieme. In ogni caso, dopo aver saputo della partecipazione di Luca al dating show di Maria De Filippi, Marialaura aveva anche pensato di scendere per corteggiarlo e provare a conoscerlo più in profondità. Tuttavia, pensando ai trascorsi dei mesi passati, ha capito che l’ex naufrago, in realtà, non proverebbe per lei un interesse che vada oltre l’amicizia, per cui ha preferito lasciar perdere.

Tuttavia, Marialaura non si arrende ed è ancora alla ricerca del vero amore. Difatti, non le dispiacerebbe vestire i panni di tronista. Secondo quanto raccontato durante l’intervista, la giovane è single da tanti anni e non riesce proprio a trovare la persona giusta per lei. Proprio per questo, un programma come “Uomini e Donne” potrebbe rappresentare per lei la svolta e farle finalmente conoscere l’uomo della sua vita. Maria De Filippi vorrà darle quest’opportunità? Chissà…