Uomini e Donne, ex dama discussa ospite in studio: chi è

Sorprendente ritorno a Uomini e Donne. Dopo diversi mesi di paura, giovedì 24 agosto è stata registrata la prima puntata del dating show di Canale 5, durante la quale sono stati presentati i tre nuovi tronisti: Brando, Cristian e l’ex volto di Temptation Island, Manuela Carriero. Inoltre, ci sono state diverse anticipazioni riguardanti il Trono Over, tra cui il ritorno di Barbara De Santis nel parterre e l’assenza di due grandi protagonisti come Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Tuttavia, c’è stata un ulteriore sorpresa che è stato svelata solamente oggi, 30 agosto. Nel corso della registrazione, infatti, è apparsa una vecchia conoscenza, ovvero Pinuccia della Giovanna.

Pinuccia, infatti, è stata ospite della prima puntata di Uomini e Donne. A diffondere la notizia è stato Lorenzo Pugnaloni, esperto del programma di Maria De Filippi. Stando alla storia pubblicata da quest’ultimo, l’ex dama è tornata negli studi del dating show per cantare il suo singolo lanciato quest’estate, intitolato “La canzone di Pinuccia”. Dunque, per ora, pare che la donna originaria di Vigevano non sia tornata ancora a sedersi nel parterre del trono over, bensì abbia solamente presentato la sua canzone.

La Pinuccia: gli scontri con Maria e Tina Cipollari

Ad ogni modo, si tratta di un ritorno inaspettato considerando la sua brusca uscita dal programma durante la scorsa stagione. Durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne, Pinuccia era entrata in una forte discussione con il cavaliere Alessandro Rausa. La donna non aveva mai nascosto il suo interesse per l’uomo, il quale, al contrario, voleva solamente un’amicizia. Pinuccia, però, non riusciva ad accettare questa situazione e la cosa è degenerata a tal punto da richiedere l’intervento di Maria, scesa in difesa di Alessandro. A seguito di questo forte scontro, l’ex dama non è più apparsa nel parterre insieme alle sue compagne del Trono Over.

Insomma, un’uscita di scena abbastanza turbolenta. Tuttavia, alcune settimane fa, Pinuccia ha dichiarato di non aver avuto alcun problema nel rimanere a casa, dato che, oltre alla fine della frequentazione con Alessandro, non riusciva più a gestire gli attacchi da parte di Tina Cipollari, con la quale ha litigato diverse volte. A tal proposito, la donna recentemente ha anche affermato che, a detta sua, nei suoi tagli rivoluzionari Pier Silvio Berlusconi avrebbe dovuto includere anche l’opinionista. Dunque, sarà interessante vedere il rincontro tra queste due ‘nemiche‘ nel corso della prima puntata di Uomini e Donne.