Pinuccia di Uomini e Donne: appello durissimo a Berlusconi su Tina

Recenti indiscrezioni avevano parlato di un possibile addio di Tina Cipollari a Uomini e Donne, complice la volontà di Pier Silvio Berlusconi di lasciar fuori da Mediaset il contenuto trash. Negli ultimi giorni era trapelato un presunto ultimatum da parte dell’ad alla vamp, che avrebbe però incontrato le resistenze di Maria De Filippi. Ad esprimersi sulla questione, di recente, è stato un altro volto noto del dating show targato Mediaset.

Pinuccia Della Giovanna: stoccata a Tina Cipollari

Pinuccia Della Giovanna, ex dama del trono over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’intervista a Tag 24, dove si è lasciata andare ad una stoccata indirizzata a Tina Cipollari. In virtù delle nuove linee editoriali dettate da Pier Silvio, a Pinuccia non dispiacerebbe veder andar via la storica opinionista, arrivando ad appellarsi all’ad: “Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina, è una donna cattiva e invidiosa con persone che non conosce e che tratta male come ha fatto con me, alla mia età“.

Pinuccia ha anche voluto precisare di non esser stata mandata via dalla trasmissione. Sono stati i suoi figli a chiederle di fermarsi dopo essersi sentita male: “Mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce. È intervenuta Maria e allora i miei figli mi hanno detto: ‘Mamma, tu ti fermi perché qui ti fanno morire’“.

Pinuccia Della Giovanna ha recentemente debuttato nel panorama musicale con il brano La canzone di Pinuccia. Per l’ex dama sarebbe un piacere tornare a Uomini e Donne per presentare la sua canzone: “Se mi chiamassero a cantare la canzone andrei sicuramente” ha spiegato. Due parole, infine, per Alessandro Rausa, con Pinuccia che ha spiegato come procede il loro rapporto: “Con Alessandro ci sentiamo tutte le settimane. È lui che mi chiama sempre per chiedermi come sto. Ci siamo sempre voluti bene e siamo molto affezionati l’uno all’altra. A Roma abbiamo fatto molte cose belle, ci vogliamo bene anche se lui ha 92 anni e io 81. L’amore non ha età!“.

Gli ultimi rumor su Uomini e Donne: Tina Cipollari e non solo

Come spiegato in precedenza, le recenti indiscrezioni sulla nuova edizione di Uomini e Donne avevano parlato anche di un presunto ultimatum di Pier Silvio a Tina Cipollari: basta trash, altrimenti via. A difendere la vamp e storica opinionista della trasmissione ci sarebbe stato il pubblico oltre alla già citata conduttrice Maria De Filippi. La stessa Tina aveva preso parola sulle recenti voci di addio, spiegando di non aver ricevuto nessun avviso a riguardo. Stando a quanto circolato ultimamente, ad ogni modo, l’uscita di scena dell’opinionista appare alquanto improbabile.

Le ultime voci su Uomini e Donne riguardavano anche un possibile ritorno di un ex protagonista della passata edizione, stavolta seduto sul trono. Tra i papabili candidati si era parlato di Alice Barisciani e Alessandra Fumagalli (ex corteggiatrici), ma anche di Christian Di Carlo (ex corteggiatore). Le ultime indiscrezioni vedrebbero Alice come la favorita al trono per la prossima edizione del dating show targato Mediaset. Tante le voci, ma ancora nessuna ufficialità a riguardo. Non resta che attendere.