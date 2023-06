Uomini e Donne, ex corteggiatrice si sposa: chi è il futuro marito

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Federica Benincà, sposerà presto il compagno Ettore Gliozzi. Proprio poche ore fa, infatti, i due hanno condiviso la notizia con i loro followers. Federica ha postato una foto con l’anello al dito, scrivendo “3000 e oltre, ti amo“. Inoltre, diversi amici hanno condiviso delle storie del momento della proposta di matrimonio. Nel video si vede il calciatore in ginocchio mentre fa la fatidica domanda alla sua futura moglie.

Federica Benincà si è fatta conoscere dal grande pubblico quando, nel 2017, scese a corteggiare l’ex tronista Marco Cartasegna, finendo per essere la sua scelta. La storia tra di loro, però, non andò a buon fine e i due si lasciarono dopo solo un mese. Non solo, dopo la rottura Federica e Marco furono protagonisti anche di diversi scontri social. Nel 2018, poi, uscirono le prime foto dell’ex corteggiatrice insieme al calciatore Ettore Gliozzi, attaccante del Pisa.

Da lì, la coppia non si è più separata e nell’ottobre del 2022 è nata la loro prima figlia, Arianna. I due sono veramente innamoratissimi, tanto che Federica l’anno scorso descrisse Ettore come un papà pazzesco, pronto a mettere sempre amore, impegno e dedizione in ogni sua azione e gesto. Dopo essere diventati una famiglia grazie all’arrivo della piccola Arianna, adesso, Federica ed Ettore hanno deciso di coronare definitivamente il loro amore convolando a nozze. Congratulazioni!

Chi è Ettore Gliozzi

Ettore Gliozzi è nato a Siderno, in Calabria, il 23 settembre del 1995. Ha fatto il suo esordio con la squadra principale del Sassuolo il 19 gennaio 2014, successivamente è stato ceduto in prestito al Forlì nel febbraio 2015 e poi ha trascorso due stagioni in prestito al Südtirol, mettendosi in mostra come uno dei migliori giovani nella terza serie.

Nel luglio 2017 è stato ceduto in prestito al Cesena, ma è stato poco utilizzato a causa di un infortunio al ginocchio destro. Nel gennaio 2018 è passato al Padova, con cui ha ottenuto la promozione in Serie B. Nel luglio successivo, invece, si è trasferito al Siena. Nell’agosto 2019 è stato ceduto in prestito al Monza con obbligo di riscatto, con cui ha vinto il campionato di Serie C.

Successivamente è passato al Cosenza nel settembre 2020, mentre nell’agosto 2021 è stato acquistato a titolo definitivo dal Como. Infine, nel settembre 2022 si è trasferito a titolo definitivo al Pisa e ha segnato il suo primo gol con la squadra contro il Venezia.