Uomini e Donne, ex cavaliere si fidanza: lei ha 23 anni meno di lui

Era il 2014 quando Mauro Donà entrò a far parte del parterre maschile del Trono Over. Proprio lì, negli studi di Uomini e Donne, conobbe l’ex dama Isabella Falasconi, con la quale uscì insieme dalla trasmissione. Pochi mesi dopo, poi, i due parteciparono insieme a Temptation Island. La partecipazione al reality estivo aveva messo a dura prova la loro storia a causa dell’avvicinamento dell’ex cavaliere alla tentatrice Marta Krevsun. Alla fine, però, i due decisero di darsi un’altra possibilità, continuando la loro storia lontana dalle telecamere. Tuttavia, nel 2017, dopo circa due anni, la storia è ufficialmente giunta al capolinea.

A distanza di tanti anni, entrambi hanno definitivamente voltato pagina. Da un lato, nel 2022, Isabella è convolata a nozze con l’attuale marito Giuseppe Tranquillino, anche lui ex cavaliere di Uomini e Donne. Nel 2014, l’uomo faceva parte del parterre del Trono Over e aveva già espresso il suo interesse per Isabella. Tuttavia, ai tempi le cose tra loro non andarono in porto, poiché l’ex dama aveva dato retta ad alcune false dicerie sul suo conto. Ma, invece, cosa fa oggi Mauro Donà?

Mauro Donà: chi è la nuova giovane fidanzata

Ebbene, recentemente è stato svelato che l’ex protagonista del dating show è fidanzato con una ragazza di ben 23 anni meno di lui. La giovane in questione si chiama Emily Mazzucco ed è stata lei stessa a rendere pubblica la relazione sui social pubblicando su TikTok un video insieme a Mauro con scritto: “Quando ti rendi conto di aver preso alla lettera uno dei film che amavi di più in assoluto e ti ritrovi fidanzata con un uomo di 23 anni più grande”.

Emily ha ripreso uno dei trend più virali su TikTok in questo momento, ovvero quello ispirato al famoso film di Federico Moccia con Raoul Bova e Michela Quattrociocche intitolato “Scusa ma ti chiamo amore“, basato, per l’appunto, su una storia d’amore tra due persone con una grande differenza d’età.

Andando poi a guardare più nel dettaglio il profilo di Emily, si possono vedere diversi video romantici insieme all’uomo, con il quale sembrerebbe stare insieme da circa un anno. Come mostrato in un video, la storia sarebbe iniziata tramite uno scambio di messaggi su Instagram e, da allora, non si sarebbero più separati. A quanto pare, Mauro ed Emily sono più innamorati che mai, tanto da essere anche andati a vivere insieme.