Uomini e Donne, due ex Over si ritrovano fuori e si sposano!

Due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne si ritrovano lontano dalle telecamere e decidono di diventare marito e moglie. Stiamo parlando di Isabella Falasconi e Giuseppe Tranquillino. La prima è stata una dama che ha conquistato gran parte del pubblico durante la sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Infatti, molti telespettatori ancora oggi, a distanza di anni, ricordano con il sorriso le sue vicende amorose. Ma non ha lasciato il dating show di Canale 5 con Giovanni. I due hanno preso strade differenti, per poi ritrovarsi inaspettatamente lontano dalle luci dei riflettori.

Ripercorrendo la loro storia, raccontata dalla stessa Isabella a Isa e Chia, si sono incontrati nel famoso studio, ma non è arrivato lì il lieto fine. Una favola davvero speciale e ricca di colpi di scena quella che vede protagonisti i due ex volti del Trono Over. Isabella Falasconi ha inizialmente lasciato il programma con Mauro Donà e poi è approdata a Temptation Island, nel 2015, per mettere alla prova la loro storia d’amore. Sin da subito, sono spuntati fuori i problemi. Nonostante questo, i due hanno scelto di lasciare il reality delle tentazioni insieme. Qui di seguito una delle loro prime foto insieme.

Nel 2016, Isabella e Mauro dopo Temptation Island si sono definitivamente lasciati. L’ex dama è tornata a Uomini e Donne, sempre con lo stesso obbiettivo: trovare l’amore. Il primo incontro con Giuseppe Tranquillino nella trasmissione è, in realtà, avvenuto due anni prima, nel 2014.

“Si presenta, era seduto al centro studio esattamente di fronte a me. Io lo guardo e i suoi occhi azzurri mi hanno subito colpito. Lui racconta di sé, che vive ad Altamura ed è laureato in Giurisprudenza, al Conservatorio e anche ingegneria meccanica. Vi ricordate l’uomo delle tre lauree criticato da tutti? L’uomo che lavorava in banca oggi è diventato notaio a Trani. Alla domanda di Maria: Giovanni, chi ti ha colpito tra le dame? e lui risponde: Isabella”

Hanno ballato insieme al centro studio e in Isabella è nata “un’emozione fortissima”. Si è sentita, però, “quasi imbarazzata dal suo carattere forte ed esuberante”. Non solo, l’ha fatta sentire impacciata. Il motivo? “Mi ha denigrato in quanto tutti gli parlavano male di me (dicevano che ballavo nei locali… Cosa alquanto falsa). Io cercavo di mettermi in contatto con lui, ma niente”, racconta oggi l’ex dama del Trono Over.

A questo punto, Isabella ha lasciato lo show con Mauro e Giuseppe con un’altra ragazza. Dopo ben sette anni da questi avvenimenti, Tranquillino ha cercato di contattarla, anche attraverso il programma. La redazione, però, non ha potuto dargli il suo numero di cellulare, per via delle leggi sulla privacy. Non usando i social network, Giuseppe non è riuscito subito a mettersi in contatto con lei: “Non si ricordava nemmeno il mio cognome”. Poi la svolta.

“Poi, di punto in bianco, riuscì ad intravedere una mia foto su Facebook tramite un account che si era aperto solo per cercarmi. Lì ci siamo ritrovati; gli ho dato il mio numero di cellulare e subito ci siamo sentiti. Poi ci siamo incontrati a Civitanova e dopo un lungo abbraccio ci siamo ritrovati. In trasmissione, purtroppo, è difficile poter esser ciò che si è veramente”

Da quel momento in poi, questi due ex volti di UeD si sono ritrovati e sono diventati “sempre e solo Noi, in tutto e per tutto”. Isabella del Trono Over si è subito innamorata, ma un giorno nel 2020 a Polignano “lui è sparito”. Cos’è successo? Qualcosa di magico! “Era corso in sala a concordare la prima data utile per sposarmi! Poi è venuto da me e mi ha detto: ‘Amore mio il 27 agosto ci sposiamo!’. Io ho detto subito ‘Sì’!”: racconta l’ex dama.

Ed ecco che il 27 agosto scorso Isabella e Giuseppe si sono sposati, coronando il loro sogno nella cattedrale di Altamura e a Polignano a Mare. “Giovanni, sotto casa mi ha fatto trovare un cavallo che mi condotto presso la cattedrale; è stata veramente una favola: la nostra favola!”, rivela la Falasconi.

Ora vivono ad Altamura e Isabella assicura che sono felici e innamorati. L’ex dama è certa che “sarà Per Sempre”. Un lieto fine inaspettato e unico per questa coppia. Sebbene non si siano scelti nello studio di Canale 5, è stato comunque il programma a permettere loro di conoscersi e arrivare a questo meraviglioso finale!