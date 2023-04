By

Nelle ultime ore, è avvenuta una riunione speciale per un’ex coppia di Uomini e Donne: si tratta di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, che si sono rivisti in occasione del nono compleanno del loro primo figlio. I due, dopo essersi conosciuti nel programma di Maria De Filippi, sono convolati a nozze nel 2014 e hanno avuto due bambini: Brando e Zeno.

Lo scorso settembre, però, hanno annunciato di essersi separati. Il tutto è avvenuto in maniera non molto amichevole, tra accuse di tradimento e rimproveri reciprochi. Aldilà di questo, però, entrambi hanno sempre dichiarato che la priorità per loro sarebbero stati i loro due figli.

Dunque, Francesca ed Eugenio stanno proprio mettendo in atto le loro parole, cercando di passare del tempo insieme come una famiglia. Ieri sera, 27 aprile, infatti, l’ex coppia è andata allo stadio a veder giocare la Fiorentina, postando sui social i momenti della serata passata insieme ai due bambini. Nelle storie pubblicate su Instagram, i due hanno voluto farsi fotografare separatamente con i figli, ma, oggi, in occasione del compleanno di Brando, hanno deciso di condividere un tenero scatto di tutti e 4 insieme.

Per accompagnare la foto davanti la torta di compleanno, gli ex protagonisti di “Uomini e Donne” hanno voluto dedicare delle commoventi parole al piccolo Brando, il bambino che “ogni genitore vorrebbe avere“. Insomma, Francesca ed Eugenio, nonostante tutto, continuano ad essere una famiglia. Già alcune settimane fa, infatti, l’ex corteggiatrice aveva dichiarato che i rapporti con l’ex compagno si erano distesi e che ad oggi erano riusciti ad instaurare una buona relazione.

Tuttavia, chi sta già sperando in un ritorno di fiamma, rimarrà deluso. La Del Taglia è innamoratissima del nuovo fidanzato, Federico Fiorentino. Alcuni giorni fa, rispondendo alle domande dei suoi followers, ha definito il DJ un ragazzo dolce e profondo, ammettendo di essere felicissima con lui e di aver ritrovato l’amore. D’altro canto, ad Eugenio sono stati affibbiati vari flirt, uno su tutti con Guendalina Canessa. Nessuna storia seria per lui, però, che, al momento, si sta dedicando principalmente al lavoro e ai suoi due bambini.