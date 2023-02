Nuovo flirt in corso per l’ex tronista Eugenio Colombo: beccato in atteggiamenti intimi con un’ex gieffina

Cosa è successo tra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa? Ieri 25 febbraio i due hanno postato varie storie insieme durante una serata in Puglia, in cui lui presenziava come deejay. “L’uomo più giusto e umano del pianeta”, ha scritto l’ex gieffina in un video con Colombo protagonista. Da allora, molti si sono chiesti se dietro quelle storie si nascondesse qualcosa di più. A tal proposito, alcune ore fa l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione riguardo Eugenio e Guendalina. A quanto pare, i due sono stati visti atteggiamenti intimi in discoteca. Nel video postato dall’influencer si possono vedere i due molto vicini, mentre si scambiano quel che pare proprio essere un bacio. A prova di ciò, Deianira ha dichiarato di aver ricevuto numerosi messaggi che confermavano che i due avrebbero passato l’intera serata in maniera molto ravvicinata.

Alla serata era presente anche il gossipparo Amedeo Venza, grande amico dell’ex volto di “Uomini e Donne” che, però, non ha commentato in alcun modo l’indiscrezione. Nessuna parola neanche da parte dei due diretti interessati, che per ora sembrano non voler ancora confermare il presunto flirt. Ciò che ha potuto dire Deianira è che tra i due pare esserci stato un forte colpo di fulmine. Secondo molti, lei somiglia molto all’ex moglie di Eugenio, Francesca Del Taglia: entrambe toscane, con una famiglia di imprenditori e con molti tatuaggi. Che sia nata una nuova coppia?

Eugenio e Guendalina: le loro storie passate

Eugenio Colombo ha incontrato a “Uomini e Donne” la sua ex moglie Francesca Del Taglia, iniziando proprio negli studi di Canale 5 la loro lunga storia d’amore. I due si sono poi sposati nel 2014 avendo il loro primo figlio Brando e il secondo, Zeno, nel 2018. La coppia si separa dopo dieci anni la scorsa estate. Il motivo della separazione non è ancora chiaro, ma i due si sono reciprocamente accusati di tradimenti: la Del Taglia ha confessato di aver ricevuto varie segnalazioni nel corso degli anni, a cui non ha mai creduto. L’influencer Deianira Marzano, però, ha dichiarato che quella a tradire sarebbe stata Francesca, con un coetaneo di nome Federico, a Cecina. La Del Taglia ha sempre negato le accuse e ha detto di aver sofferto molto per la fine del matrimonio e aver dovuto farsi aiutare dallo psicologo per superare il difficile periodo.

Guendalina Canessa è stata notoriamente con Daniele Interrante, ex tronista di Uomini e Donne, con cui si è anche sposata nel 2010 e da cui ha avuto una figlia, Chloe. Nel 2012, però, Guendalina mette fine al loro matrimonio dopo aver saputo che il marito aveva una cotta per Francesca De Andrè. Guendalina ha avuto anche un breve flirt con il campione di nuoto Luca Marin. La sua ultima storia è stata con il cestista Claudio Tommasini, con cui ha chiuso la scorsa estate.