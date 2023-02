L’ex corteggiatrice, che nelle scorse ore ha dato la triste notizia, ha rivelato come aveva capito che qualcosa non andava con la gravidanza

Una brutta notizia quella data da Ester Glam, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che ha perso i due gemelli che stava attendendo con il suo Luca. Mamma già di due figli, Gabriele e Brando, nati rispettivamente nel 2019 e 2021, ha scelto di parlare subito con il suo pubblico che la segue nelle scorse ore. Ha aggiornato i suoi fan sia prima che dopo il complesso intervento a cui si è dovuta sottoporre nelle scorse ore. Ester con molta lucidità ha affrontato questa situazione con tranquillità, sebbene il dolore sia enorme.

Inizialmente l’ex corteggiatrice di Paolo Crivellin ha condiviso un post su Instagram:

“Purtroppo oggi a seguito di una visita in ospedale abbiamo scoperto che i cuori dei nostri gemellini non ci sono più. Inutile dirvi quanto dolore stiamo provando in questo momento. Speriamo solo di riuscire a riprenderci in fretta per poterci prendere cura dei nostri bambini a pieno come facevamo prima. Vi abbracciamo, Ester e Luca”

Un terribile annuncio, al quale molti hanno risposto tentando di dare a entrambi i genitori un abbraccio virtuale. Ester Glam aveva annunciato la sua terza gravidanza lo scorso 30 gennaio, pubblicando le prime immagini delle ecografie di due gemellini. Purtroppo i due bambini non ce l’hanno fatto e i cuori di entrambi hanno smesso di battere. “Siamo forti insieme”, ha poi scritto dall’ospedale prima del raschiamento, intervento necessario. L’ex corteggiatrice ha parlato con i suoi fan negli istanti che hanno preceduto il delicato intervento.

Oggi ha precisato sia in ospedale che fuori che aveva già capito che qualcosa non andava. Stamattina ha chiesto a Luca, il suo compagno e padre dei suoi figli, di portarla in ospedale. Nessuna visita programmata, ma solo una strana sensazione che l’ha portata verso la triste verità. “Me lo sentivo, per questo ho voluto fare la visita oggi”, ha ammesso l’ex corteggiatrice di UeD. Dopo l’intervento affrontato, Ester ha dormito e non appena si è svegliata ha aggiornato tutti.

“È stato abbastanza complesso l’intervento, anche perché erano tre mesi finiti. Quindi erano anche grandi e impiantati bene. Allora… di umore sto abbastanza bene, perché è così. Non fa proprio parte del mio carattere di buttarmi giù o piangermi addosso. Anche per i bambini, sono mamma di due bellissimi bambini che amo alla follia. E poi perché ero già un po’ preparata per quanto si può essere prepararti a queste cose. La natura fa il corso suo. Purtroppo era una cosa che non si poteva prevedere e non si poteva fare altro. La mia reale fortuna è stata fare il raschiamento lo stesso giorno in cui ho scoperto che i cuori non c’erano più. Non ho avuto neanche modo per realizzare bene”

Per i suoi bambini, Ester Glam vuole riprendere in mano la sua vita ed essere la mamma serena e sorridente di sempre. Il fatto che abbia avuto la possibilità di effettuare subito l’intervento le ha evitato giorni di sofferenza che l’avrebbero “distrutta”. Detto ciò, l’ex corteggiatrice ha raccontato di avere avuto una buona esperienza nell’ospedale in cui ha eseguito l’operazione.

Per lei non è stato un problema condividere la stanza con donne che avevano appena partorito i loro bambini. Anche lei è mamma, ha provato quella gioia e non ha avvertito alcun sentimento negativo, anzi. Ora Ester Glam pensa al futuro ed è sicura di poter gestire questa situazione con serenità.

“Adesso mi godo i miei figli e non escludo un terzo figlio. Il dolore non toglie la gioia di essere mamma. In futuro, adesso di sicuro no. Senza fretta, con calma. Adesso voglio riprendermi in mano la mia vita che ho messo da parte in questi tre mesi, per una buona causa, e stare con i miei bambini. Mi do qualche giorno per riprendermi a livello fisico ed emotivo. Poi voglio ricominciare a essere madre dei miei figli come lo ero prima. Per forza di cose, sono stata di più a letto, meno attiva. Piano piano senza stress, senza ansia e senza fretta. Ogni cosa nella vita insegna”

Il ginecologo ha, inoltre, fatto sapere a Ester che prima di affrontare un’altra gravidanza dovrà effettuare analisi approfondite. L’ex corteggiatrice ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le stanno dando il loro sostegno. Subito dopo, ha anticipato che parlerà di questo argomento con il pubblico che la segue, facendo chiaramente riferimento solo alla sua di esperienza.

Avendo sofferto tanto nella vita, Ester Glam è certa di avere come un interruttore che la aiuta ad affrontare ciò che le capita. Vorrebbe, però, aiutare chi invece fa l’esatto contrario. Ma come si è accorta l’ex corteggiatrice che qualcosa non andava? Lei stessa ha dato una risposta a questa gettonatissima domanda. Dietro queste sensazioni, ci sarebbero dei particolari sogni.

“Me ne sono accorta perché… Non lo so, avevo un sesto senso. Erano tre notti che sognavo sempre la stessa cosa, ovvero operarmi e non avere i bambini. Dicevo a tutti ‘sì sì mi sono operata’, ma non c’erano i bambini. Un’altra volta dicevo ‘peccato non rimarrò più incinta di due gemelli’. Sentivo che qualcosa non andava. Quindi stamattina non ho neanche fatto colazione. Era come se già ne sapessi. Ho voluto fidarmi del mio istinto. Non ho avuto dolori diversi dal solito. Non ho avuto niente di diverso”

Dopo il primo parte e prima ancora di aspettare il suo secondo figlio, l’ex corteggiatrice ha affrontato un altro terribile momento a causa di un aborto.

UeD: il percorso di Ester Glam

Ester è conosciuta al pubblico del noto programma di Maria De Filippi per aver corteggiatore Paolo Crivellin. Ha preso parte alla trasmissione di Canale 5 durante la stagione 2017/2018. Durante il percorso decise, però, di lasciare il dating show e così anche la corte dell’ex tronista, convinta che non sarebbe stata lei la sua scelta. Crivellin ha poi scelto Angela Caloisi, con cui tutt’ora forma una coppia. Invece, Ester ha trovato l’amore con Luca e insieme hanno costruito una famiglia.