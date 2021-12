UeD Ester Glam ha partorito: annuncio struggente, gioia dopo l’aborto

By

Ester Glam, ex volto di “Uomini e Donne”, ha annunciato sul suo profilo Instagram di essere finalmente diventata mamma del suo secondogenito. Ecco le commoventi parole scritte dalla 25enne già madre del piccolo Gabriele, riuscita a coronare il suo sogno dopo aver subito un aborto lo scorso dicembre.

Ester Glam ha comunicato ai suoi 164mila follower di Instagram di aver partorito l’1 dicembre 2021. Lo ha fatto attraverso uno scatto che ritrae il piccolo appena venuto al mondo. Sotto all’immagine la romana ha scritto una lunga descrizione nella quale ha cercato di raccontare le difficoltà affrontate durante la gravidanza senza dimenticarsi di ringraziare il suo compagno, Luca Baldacci, per il suo supporto. L’ex corteggiatrice ha dedicato il lieto evento a sé stessa, al neopapà e al nuovo arrivato stesso, in quanto ha saputo destreggiarsi “tra mille incertezze e si è aggrappato alla vita pretendendo di esserci”.

Inoltre la Glam si è rivolta al suo piccolo scrivendo che ad accoglierlo ci sono una “mamma imperfetta”, un “papà premuroso” e un “un fratellone tremendo”. Il nome che Ester e Luca hanno scelto per il loro bambino è Brando.

Ester Glam mamma bis, la famiglia si allarga

Ester Glam, durante la sua partecipazione a “Uomini e Donne” nel 2017, si è dichiarata al tronista Paolo Crivellin. Quest’ultimo, però, non ha ricambiato, scegliendo poi Angela Caloisi. Uscita dal programma, dopo un breve flirt con il suo ex Mattia, l’attrice e influencer si è legata allo chef Luca Baldacci. Da lui ha avuto il suo primogenito, Gabriele, nato il 26 agosto 2019, chiamato affettuosamente “Chicco”.

Ester è sempre stata molto sincera con i suoi fan. La 25enne non ha mai nascosto di aver sofferto molto durante la prima gravidanza, da lei definita estenuante sotto molti punti di vista a causa di nausee, pubalgia e acidità di stomaco. Poi, a dicembre 2020, l’annuncio dell’aborto spontaneo subito e l’ulteriore sofferenza per la perdita del bimbo che aveva in grembo, condivisa ancora una volta con i suoi followers. Lo scorso maggio poi il lieto annuncio della seconda gravidanza e del nome e sesso del bebè dopo qualche giorno. Da quel momento il suo feed Instagram l’ha vista condividere ogni aspetto di questa esperienza.

Il compagno di Ester, Baldacci, poco dopo l’annuncio della nascita dato dalla neomamma, ha pubblicato un post Instagram che ne ritrae il pancione. Nella descrizione della foto lo chef 29enne ha espresso tutto il suo amore per la fidanzata, ringraziandola per aver tenuto duro affrontando il riposo forzato e per avergli regalato “due splendidi figli”.