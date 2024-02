Uomini e Donne: Ernesto stronca Brando, Raffaella voce del popolo

Brando a Uomini e Donne è ancora in serie difficoltà, non riuscendo a comprendere entrambe le sue corteggiatrici. Neppure loro riescono a capire le azioni di lui. Per questo oggi in puntata si accendono nuovi scontri in studio. Alla fine tutti invitano il tronista a fare ciò che davvero si sente e così si alza e balla con Beatriz. Per replicare, ecco che Raffaella balla con Daniele, il giovane cavaliere del Trono Over.

“Questa è così. Poi fuori te la ritrovi così. È aggressiva”, tuona Tina contro Beatriz. Invece, Gianni crede che non sia così, in quanto fuori non ci sarà un’altra ragazza. Cipollari si scaglia di nuovo contro la corteggiatrice, accusandola di continuare a far finta di essere una donna vissuta. “Hai rotto le scatole, ogni settimana dobbiamo stare a sentire i problemi suoi”, afferma Tina recandosi fuori dallo studio.

Beatriz a UeD racconta la sua storia e spiega di essersi viziata da sola andando a lavorare da adolescente mentre frequentava scuola. Per quattro anni ha convissuto con il suo ex fidanzato e poi a 21 anni, dopo la rottura, ha iniziato a vivere da sola. Piangendo Beatriz afferma: “Forse sono infantile quando provo dei sentimenti”.

“Tu ce li hai gli elementi, ma sono opposti a quelli che stai dicendo. Il problema sei tu, né io e né lei”, tuona invece Raffaella, ormai convinta che Brando stia solo aspettando di ricevere quelle conferme che cerca da Beatriz.

Il discorso della corteggiatrice riceve l’applauso del pubblico, che crede che il tronista non riesca a trovare ciò che vorrebbe in nessuna delle due. E per questo starebbe prolungando all’infinito il suo percorso. Qualche momento dopo, interviene Ernesto Russo, che dal centro studio ci tiene a dire la sua sul percorso di Brando:

“Quando dai non pretendere mai, indipendentemente dal colore della tua sedia. Te lo dico perché sono più grande dite”

Brando è imbarazzato e non fa neanche in tempo a rispondere. Infatti, Maria De Filippi corre in suo soccorso, probabilmente consapevole che nascerebbe un dibattito inutile, e torna a parlare di altro. Si torna sull’argomento a fine puntata, quando il tronista sente di dover ragione al cavaliere, avendo compreso il suo discorso.

Uomini e Donne: Ernesto Russo crea un’atmosfera piccante, Tiziana sotto accusa

Ernesto Russo a Uomini e Donne anima lo studio di Canale 5 anche con dettagli piccanti. L’ex corteggiatore, che ha di recente lasciato la corte di Ida Platano, è fortemente interessato a Barbara De Santi, a cui nella passata registrazione ha già proposto di vivere insieme momenti di passione. La dama, però, non sa proprio cosa fare, in quanto c’è un ostacolo: la barba di Ernesto che proprio non sopporta.

Russo rende questo momento piccante e, allo stesso tempo, imbarazzante, con Tina Cipollari che cerca di capire come vivrebbe queste ore di passione con Barbara. “Io veramente farei cinquanta sfumature di grigio”, provoca ancora il cavaliere. E Barbara per replicare fa presente di aver sognato una situazione simile. Alla fine, la storica dama accetta di uscire con lui e provarci.

La puntata inizia con Gemma Galgani che riceve una bella notizia: il nuovo cavaliere Giancarlo si dice propenso a conoscerla. Così la dama torinese decide di lasciargli il suo numero e di ballarci insieme. Maria De Filippi passa poi a Tiziana e Sergio, che si stanno conoscendo.

La dama, però, ammette che non le è scattato nulla durante le loro due uscite. L’atteggiamento di Tiziana suscita dei sospetti in Tina Cipollari. “Scusami Tiziana ma hai qualcuno fuori?”, chiede l’opinionista, notando che ogni volta la dama dopo brevi uscite chiude le conoscenze.

Tiziana nega il sospetto e fa notare che semplicemente è una persona sincera che preferisce non andare avanti quando non le scatta la scintilla. Il cavaliere dichiara di essere rimasto male per questa decisione, ma l’attenzione si sposta su Patrizia. Quest’ultima racconta di essere uscita con Sergio, il quale avrebbe cercato di baciarla e poi il giorno dopo in studio l’avrebbe ignorata.

Patrizia spiega di averlo visto conversare con Jessica e di essersi infastidita semplicemente perché è sarebbe stata da lui completamente ignorata. Non si arriva a una conclusione, in quanto lui invece la accusa di essere gelosa e possessiva dopo solo una uscita. L’attenzione torna poi su Tiziana, poiché Tina crede che faccia un giochetto ogni volta con i cavalieri che poi “liquida”.

Gianni Sperti sostiene la Cipollari e chiede alla dama che tipo di uomo le piace. Tiziana non dà delle risposte concrete, ma continua a difendersi dichiarando che semplicemente non le scatta ogni volta questa scintilla. Addirittura la dama precisa di essere uscita una seconda volta con Sergio per cortesia, perché ormai quest’ultimo aveva prenotato una cena.

Questa sua spiegazione fa storcere il naso a molti telespettatori, in quanto sembra che sia uscita con il cavaliere solo per pietà poiché già sapeva che non le piaceva.