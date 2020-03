Uomini e Donne Enzo e Pamela, la verità in video: cos’è successo davvero

Enzo Capo e Pamela Barretta si sono lasciati? Giallo Uomini e Donne

Enzo Capo e Pamela Barretta continuano ad essere i protagonisti di Uomini e Donne Over di questi giorni: questo perché lei ha dichiarato di essere stata lasciata da lui e lui ha invece negato tutto. In altri termini: Enzo non sapeva di aver lasciato Pamela, e ha appreso della notizia da lei stessa tramite i social network. Una sorta di giallo, visto che poi è stata sempre lei a dire di non prendere in giro nessuno e a confermare di aver rotto: un giallo che oggi trova finalmente tutte le risposte in un video pubblicato da Enzo su Instagram un po’ di ore fa.

Uomini e Donne, Enzo chiarisce tutto su Instagram: il video su ciò che è successo davvero

“Ciao a tutti – queste le parole dell’ex di Pamela -! Volevo dire una cosa: sostanzialmente c’è stato questo litigio con Pamela ma assolutamente non lo ritengo una rottura, semplicemente perché per poter rompere con una persona bisogna guardarla negli occhi, quindi per me fin quando non ci sarà un confronto, che mi auspico ci sarà quanto prima possibile perché vorrà dire anche che sarà finita questa quarantena, ci guarderemo negli occhi e magari ce ne diremo di santa ragione, ci chiariremo. L’unica cosa che posso dire, così come per l’Italia, è andrà tutto bene“. Dalle parole di Enzo ci pare di capire che da parte sua non ci sia affatto la volontà di rompere e che di conseguenza Pamela abbia esasperato tutto. Vedremo cosa risponderà lei a questo punto.

Trono Over, Pamela non torna sull’argomento ma parla di strane foto

Intanto la donna ha pubblicato su Instagram delle storie in cui si chiede come mai certe ragazze, anche molto giovani, mandino foto in cui non hanno nulla addosso agli uomini. Non sappiamo se il litigio tra lei ed Enzo sia nato per questo motivo ma Pamela ci è sembrata molto nervosa, ed è per questo che non lo escludiamo a prescindere. Vedremo quale sarà la prossima pagina del libro della loro storia d’amore: torneranno insieme oppure la rottura si rivelerà definitiva?