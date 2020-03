Trono Over, giallo Enzo Pamela: lui NON sapeva di averla lasciata, accuse

Enzo Capo e Pamela Barretta si sono lasciati sì o no? Giallo Trono Over

Al Trono Over giallo che più giallo non si può. E no, non riguarda la sospensione del programma una settimana prima del previsto ma la storia di Pamela Berretta ed Enzo Capo che sembrava essere naufragata e invece è totalmente avvolta nel mistero. “Pamela – questa la domanda che abbiamo letto oggi tra le storie Instagram della Dama di Uomini e Donne Over –, Enzo ha dichiarato che non ci ha lasciato. Ma allora ci prendi in giro?”. “Non prendo in giro nessuno – questa la risposta della donna –! C’è gente che deve far pace con il cervello…”. Insomma Pamela ed Enzo si erano lasciati ieri. Oggi non si sa. Perché lui dice una cosa, lei ne dice un’altra.

Trono Over, dure accuse a Pamela: lei replica e va avanti per la sua strada

Pamela ne ha anche approfittato per criticare duramente chi l’accusava di stare con Enzo soltanto per soldi: cosa piuttosto sciocca, diciamocelo, perché Pamela è una professionista e col lavoro che fa può vivere senz’altro una vita più che dignitosa senza appoggiarsi su nessuno. E comunque restano accuse davvero offensive a prescindere da qualsiasi altro ragionamento. “Per caso – queste le parole della Barretta – entrate nel conto bancario di una persona? Se voi riuscite a farlo magari provo a entrarci anch’io! Io finora Berlusconi non l’ho mai incontrato nella mia vita. Un’altra cosa: tutte quelle capre che scrivono che la bella vita è finita… quale bella vita? Io un tetto avevo prima di conoscere il mio ex compagno, un tetto ho. Quello che avevo prima ho anche adesso nel mio piccolo! Riguardo ai viaggi che sono finiti mi è sempre piaciuto viaggiare! Mettetevi l’anima in pace, non rosicate! Fatevene una ragione!”. La polemica non sembra essere destinata a finire qui.

Uomini e Donne, Enzo spiazza tutti e dichiara di NON aver lasciato Pamela

Come vi dicevamo infatti Enzo ha assolutamente smentito di aver lasciato Pamela e l’ha accusata invece di non dargli più attenzioni. Insomma i due non si sarebbero lasciati ma avrebbero comunque vissuto un periodo di crisi dovuto al fatto che lei non lo faceva sentire importante; il post a cui facciamo riferimento è quello che trovate qui di seguito; non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!