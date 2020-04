Uomini e Donne Enzo, sfogo su Pamela: “Cosa brutta”, poi guerra social

Enzo Capo e Pamela Barretta hanno fatto pace, la coppia di Uomini e Donne continua ad amarsi

Enzo Capo e Pamela Barretta sono tornati assieme: ve ne abbiamo parlato un po’ di tempo fa dopo aver visto i filmati che lui aveva dedicato a lei su Instagram. Non è stato un ritorno a sorpresa, diciamocelo: è vero che i due si erano lasciati in via ufficiale ma è anche vero che lui aveva saputo della notizia senza aver lasciato nessuno; insomma un fraintendimento, diciamo così, che ci aveva fatto pensare che ben presto si sarebbero chiariti e sarebbero tornati insieme. Così è successo, anche se Enzo pare non stia vivendo benissimo il ritorno con Pamela, non per lei ma per la lontananza dovuta alla quarantena imposta dalle misure anti-Covid-19.

Uomini e Donne, Enzo soffre per la lontananza: “La cosa più brutta”, cosa succede

“La cosa più brutta – ha scritto Capo su Instagram – è fare la pace ma non poterti riabbracciare”. Enzo insomma sente la lontananza e ha voluto dirlo a Pamela pubblicamente. Così come pubblicamente qualcuno ha accusato i due di cercare solo pubblicità e di non essere tornati realmente assieme: “Bugiardi – ha scritto una follower di Enzo – non è vero: sicuramente lo hanno fatto apposta con la scusa di quest’epidemia! Si vede che siete finti, e te, Pamela, pensavo fossi una donna più matura: sei solo una bambina, e non ti fai neanche rispettare come donna. Lì – ha poi aggiunto – c’è di mezzo popolarità e business, infatti quanto eravate insieme facevo troppa pubblicità a Enzo… È finito il mondo, ma tanto vi lascerete nuovamente, fidati. Falsi”. Un attacco quasi gratuito, verrebbe da dire, e che non poteva passare indisturbato tra i commenti del post.

Le ultime news su Enzo e Pamela: pesanti accuse alla coppia

Enzo infatti ha risposto subito alle critiche con toni piuttosto accesi: “Sei di una volgarità unica – queste le sue parole -. Hai una faccia cattiva, curati l’invidia e la cattiveria ma soprattutto la volgarità. La prossima parola fuori luogo – ha aggiunto – ti blocco. Libertà di giudicare ma non di offendere. Basta!”. Ha fatto seguito anche il commento di Pamela che ovviamente non ha gradito affatto gli insulti: “Penso – queste le sue parole – che dovresti pensare alla tua vita e guardarti allo specchio prima di giudicare gli altri! Ecco cosa penso. Buona Pasqua!”. Enzo ha poi rincarato la dose: “Sei sboccata e volgare! Non so sei più brutta o più cattiva. Mi hai stancato con le tue volgarità”. E sempre la stessa Pamela è poi intervenuta nuovamente: “Lei non sta bene… si fa troppi film mentali. Non ragioniamo tutti con la sua testa… e per fortuna! Comunque non dobbiamo dimostrarle nulla. Si faccia vedere da uno bravo. Prego per lei”. Una Pasqua molto movimentata insomma per i due di Uomini e Donne Over.