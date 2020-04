Uomini e Donne Enzo: “Deluso”, Pamela replica e fa pesanti insinuazioni

Uomini e Donne Over, Pamela e Enzo uno contro l’altro: è guerra su Instagram

Tra Pamela e Enzo del Trono Over ormai è esplosa una guerra social. Dopo aver appreso da Pamela Barretta che tra loro è finita di nuovo, Enzo ha risposto alle domande dei fan e non si è tirato indietro quando riguardavano Pamela. Tra i due sembra essere finita definitivamente, dopo le ultime accuse che si sono implicitamente lanciati a vicende la situazione sembra irrecuperabile. Sembrava essere nata una coppia solida e duratura nel mondo di Uomini e Donne, ma a quanto pare i loro sentimenti, così forti da spingerli a lasciare il Trono Over insieme dopo poco tempo di frequentazione, si stanno sgretolando facilmente. Non sappiamo i motivi della rottura, entrambi per il momento preferiscono non parlarne, ma innescando una guerra social è chiaro che questa influirà negativamente sul loro rapporto. E il ritorno di fiamma si allontana sempre di più. Ma mai dire mai.

Trono Over, Enzo Capo parla della fine della storia con Pamela: “Deluso, ma il tempo è galantuomo”

Enzo Capo ieri sera ha quindi risposto alle domande dei fan e diverse erano su Pamela. Per esempio, c’è stato chi si è complimentato con lui perché non ha risposto in questi giorni alle dichiarazioni di Pamela. “Fai bene, è scesa in bassissimo”, gli hanno scritto. Enzo ha risposto così: “Il tempo è galantuomo”. Alla domanda “sei felice?”, invece, ha replicato in questo modo: “La fine di una relazione porta sempre con sé molti strascichi negativi. In questo momento non sono felice”. Ha inoltre detto che lui e Pamela non si sentono da più di una settimana. Gli hanno anche chiesto i motivi dell’ennesima rottura, ma lui ha preferito non dirli: “Non voglio esporre i motivi perché non voglio iniziare una guerra social. Comunque mi ha tanto deluso”. Sono arrivati altri complimenti per lui e per il fatto che non sta parlando del suo privato. Lui ha scritto: “Il rumore di chi sa tacere: nobile e sottile arte… A taluni sconosciuta”. Pamela ha ripreso proprio l’ultima risposta di Enzo, ha pubblicato l’immagine nelle sue stories e ha aggiunto: “Certo… perché ti conviene tacere. Altrimenti poi devo cacciare la verità”.

Pamela Barretta replica alle dichiarazioni di Enzo e fa pesanti insinuazioni

Cosa avrà combinato Enzo, da non poter dire la verità? Nel frattempo Pamela aveva pubblicato delle pagine di un libro in cui si parla di comportamenti e giochi psicologici tra un uomo e una donna che hanno una relazione. Si parla di violenza psicologica, di flirtare con altre donne, di presentarsi come l’anima gemella e rivelarsi poi una persona diversa. E di persone che si focalizzano sugli errori del partner rigirando la frittata. Qualcuno evidentemente ha letto in queste frasi postate da Pamela dei riferimenti a Enzo e glielo ha fatto notare. Lei però ha chiarito: “Se qualcuno si sente chiamato in causa o altri pensano che siano riferite a qualcuno in particolare non è un mio problema”.