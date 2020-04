Trono Over, tra Pamela e Enzo è ancora crisi: addio definitivo?

Pamela e Enzo del Trono Over di nuovo in crisi, le ultime news dalla Dama di Uomini e Donne

Pamela e Enzo si sono lasciati di nuovo? Non c’è pace per la coppia, o ex tale, del Trono Over durante questa quarantena. Prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, i due volti di Uomini e Donne sono stati in vacanza insieme e sembrava che filasse tutto liscio. Stavano bene insieme, i sorrisi illuminavano i loro volti e i fan di Pamela festeggiavano: Enzo sembrava finalmente quello giusto! E invece così non è, a quanto pare. Durante la quarantena è subito saltato agli occhi dei fan che qualcosa non andasse per il verso giusto. Dopo poco hanno confermato la rottura e non sono mancate delle frecciatine da parte di Pamela all’indirizzo dell’ex compagno. Oggi ci sono ulteriori news.

Pamela Barretta aggiorna i fan sulla storia con Enzo: “Non procede”

Come succede anche tante altre volte, Pamela oggi si è dedicata ai suoi fan rispondendo alle loro curiosità. Le è arrivata una domanda su Enzo che evidentemente le è arrivata già numerose volte, ma oggi ha deciso di rispondere. Le hanno chiesto infatti come procede con Enzo e lei ha spiegato che le sono arrivate centinaia di domande su di lui. Proprio per questo ha deciso di rispondere: “Non procede, no. Non procede. Per niente”. Questa è stata la sua risposta e ha spazzato via i dubbi di chi aveva già intuito che tra i due fosse di nuovo crisi. Non sappiamo se si può parlare di addio definitivo e forse neanche loro potranno mettere la parola fine a questa storia senza vedersi di persona.

Trono Over, Pamela e Enzo vicini all’addio definitivo?

Solo due settimane fa, infatti, Enzo e Pamela si sono scambiati dediche e cuori su Instagram. Sembrava essere tornato il sereno, ma viste le ultime news è chiaro che fosse una calma apparente: oggi è di nuovo bufera. Pamela sembra non essere contenta del rapporto, mentre forse Enzo sta aspettando di poterla rivedere per riconquistarla definitivamente.