Uomini e Donne, Enzo e Pamela news: parole speciali per Maria De Filippi

Uomini e Donne, Pamela ed Enzo dopo il programma: lei ringrazia Maria De Filippi

Procede a gonfie vele la storia d’amore di Pamela ed Enzo dopo Uomini e Donne. Si sono conosciuti durante questa edizione del Trono Over e tra loro è scattato un colpo di fulmine. Sin da subito il pubblico di Canale 5 ha notato la forte complicità che li unisce, ma soprattutto il sorriso di lei. Era impossibile, infatti, non notare la felicità della Barretta quando ha iniziato questa frequentazione. Ci sono stati dei problemi poi tra di loro, che hanno portato molti a non credere a questa relazione. In particolare, li abbiamo visti litigare per la forte gelosia di lui e, sebbene in molti glielo sconsigliassero, Pamela ha scelto di iniziare con lui una nuova vita fuori dal programma. Da allora riceviamo da loro solo belle notizie, tra vacanze e dediche d’amore. In una nuova intervista sul settimanale Nuovo Tv, la coppia ammette che tra loro c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Nonostante la distanza, poiché Enzo vive tra Napoli e Budapest per lavoro, la storia procede davvero a gonfie vele.

“È stato amore a prima vista”, dichiara lui nel corso dell’intervista. Pamela confessa che Enzo è riuscito a far battere nuovamente il suo cuore e finalmente ora si sente una donna felice. Quanto sta accadendo attualmente nella sua vita lo deve a Maria De Filippi. Ed è proprio alla conduttrice che Pamela riserva parola speciali: “A Maria devo molto, è una grande donna, la stimo da sempre. Mi ha dato una seconda possibilità, mi ha permesso di sognare ancora perché ero entrata a Uomini e Donne con tanta voglia di trovare l’amore.”

Uomini e Donne, Pamela e Enzo pronti per un figlio? Lei ribadisce il suo pensiero

Ma quali sono i progetti futuri di Pamela ed Enzo del Trono Over? Come già aveva dichiarato, l’ex dama non è ancora pronta per mettere al mondo un figlio con Enzo. Lei è già madre di Simone di 19 anni e oggi ribadisce: “Lui sogna un figlio. A me piacerebbe, però non adesso. È ancora presto, dobbiamo conoscerci meglio”. Dunque, ancora bisognerà attendere per vederli allargare la loro famiglia. Intanto, la Barretta annuncia che trascorreranno insieme questo Capodanno in un posto caldo. Non solo, Pamela descrive Enzo come una persona passionale e aggiunge: “Bacia benissimo. Mi fa anche ridere tanto”.