Uomini e Donne, la verità di Emanuele Mauti: “La redazione cerca di romanzare un po’ le vicende ma…”

Emanuele Mauti, ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha voluto poche ore fa raccontare la sua verità sul programma di Maria De Filippi. La sua permanenza al Trono Classico, seppur breve (ma intensa), lo ha messo adesso nella posizione di raccontare quelle che sono le reali dinamiche della trasmissione. “Oggi ero in mensa e una signora mi ha fatto una domanda, che da due anni a questa parte, da quando ho partecipato a Uomini e Donne, è la più gettonata, e quindi voglio rispondere pure a voi, che spesso me lo chiedete. Perché raga me lo hanno chiesto veramente in tanti, ovvero: ma ciò che vediamo a Uomini e Donne è tutto vero?”, ha esordito dicendo Emanuele su Instagram. Lo sportivo, che si è sempre contraddistinto per essere una persona schietta e sincera, ha allora affermato con decisione: “Raga sì, ciò che vedete a Uomini e Donne è tutto vero. Le persone all’interno di quel programma sono assolutamente lasciate libere di esprimersi, di agire, al 100%”.

L’ex corteggiatore, in una serie di video successivi, ha poi spiegato: “È chiaro che è un contesto televisivo, quindi la redazione cerca di romanzare un po’ le vicende, perché comunque è televisione, però nulla viene alternato. È tutto vero. Io ho sempre fatto, detto ed agito nel modo in cui volevo”. Gli scandali che spesso hanno coinvolto i protagonisti del programma? Anche in questo caso Emanuele Mauti si è fatto un’idea precisa. “Tutto sta alla bontà dei personaggi”, ha dichiarato. “C’è chi recita un copione perché decide così e chi di rivelarsi per quello che è sempre stato nella propria vita. C’è invece chi si costruisce un personaggio”. Perché lo fanno? “Forse per business, forse per apparire migliore agli occhi degli altri. Forse perché in realtà non ha molte qualità da mostrare, non ha fatto tante cose nella vita, non ha fatto un granché quindi si inventa un personaggio. Però tutto il resto è vero”, ha specificato l’ex fidanzato di Sonia Lorenzini.

Emanuele Mauti fidanzato? Dopo Sonia Lorenzini l’ex corteggiatore ritrova l’amore

Lontano dagli studi di Uomini e Donne, dopo la fine della storia d’amore con Sonia Lorenzini, Emanuele Mauti pare aver ritrovato l’amore. L’identità della ragazza in questione non è stata rivelata dall’ex corteggiatore che, qualche settimana fa, si è limitato a postare sui social una foto dove, velatamente, faceva intendere di non essere più single.