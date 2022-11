By

Elga Enardu e Diego Daddì di Uomini e Donne sono pronti a tornare in tv. Dopo la grande popolarità trovata alla corte di Maria De Filippi i due hanno scelto altre strade lavorative ma vorrebbero riapparire sul piccolo schermo per la gioia dei tanti fan. La gemella di Serena Enardu e il marito formano una delle coppie più unite, innamorate e affiatate nate nel programma di Canale 5. Stanno insieme da ben tredici anni e sono sposati dal 2017.

Il ritorno in tv di Elga Enardu e Diego Daddì

In un’intervista rilasciata al settimanale Mio Elga Enardu ha rivelato di aver fatto più volte il provino per l’Isola dei Famosi:

“Mi piacerebbe mettermi alla prova in quel contesto. Mi piacerebbe portare la mia esperienza di coppia che è rara, la mia semplicità, la mia testardaggine. Ma guardo ai reality e mi chiedo: perché dovrebbero prendermi? Non sono pazza, non ho avuto tragedie famigliari. Ormai raccolgono testimonianze di vita importanti. Diego però sarebbe il candidato perfetto”

Quest’anno gli autori dell’Isola dei Famosi – che tornerà in onda ad aprile 2023 – valuteranno meglio la candidatura di Elga Enardu di Uomini e Donne? Al contrario Diego Daddì preferirebbe prendere parte al Grande Fratello Vip, tanto da precisare:

“Non capisco su quali basi facciano le selezioni ma penso che già in partenza cerchino di creare dinamiche, gossip, litigi e cercano storie tragiche dietro ai personaggi. Io, però, la storia tragica ce l’ho. Guardando altri vipponi penso che avrei potuto esserci io lì dentro ma la verità è che in qualche modo la mia storia è stata coperta: è un mix delle storie di Luca e Daniele”

La triste storia di Diego Daddì

Diego Daddì non ha avuto un’infanzia facile: suo padre l’ha abbandonato quando era piccolo e sua madre, con la quale è cresciuto, è venuta a mancare a causa di un tumore. Un tragico evento che ha gettato Diego, nato e cresciuto a Napoli, nello sconforto tanto da mollare la sua grande passione: il calcio.

Diego è cresciuto con la nonna, che è scomparsa qualche anno dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, e le zie, che gli hanno permesso di partecipare a C’è posta per te per incontrare il suo idolo: il portiere Gigi Buffon. Nella stagione 2008/2009 è stato protagonista al Trono Classico come corteggiatore dell’ex tronista Claudia Piumetto.

Proprio nel programma Mediaset ha conosciuto Elga Enardu, quella che è diventata velocemente la donna della sua vita. Una coppia molto complice che però ha scelto di non avere figli per sentirsi più forte e unita. Elga e Diego sono felici con i loro cinque cani e sono due zii amorevoli per Tommaso, il figlio 17enne di Serena Enardu.

Di recente Diego Daddì ha preso il diploma di maturità mentre Elga Enardu prosegue la sua florida carriera da influencer sui social network.