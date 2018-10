Oggi Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddi anniversario: primo anno di matrimonio, importanti dichiarazioni d’amore

Oggi, 21 Ottobre 2018, Elga e Diego di Uomini e Donne festeggiano il loro primo anno di matrimonio. Anniversario molto importante per i due ex volti del Trono Classico di Maria De Filippi- Quando hanno deciso di sposarsi, i diretti interessati hanno cercato di tenere per sé tale notizia. Fino a pochissimo tempo prima delle nozze, la Enardu e Daddi non avevano lasciato trapelare alcun indizio sull’imminente e lieto evento. I fan della trasmissione di Canale 5 hanno sempre fatto il tifo per loro. Ancora oggi, nonostante siano passati ormai diversi anni dalla loro ultima apparizione nello stesso studio in cui si sono fatti conoscere dal pubblico italiano., continuano ad essere seguiti con grande assiduità.

Sui profili Instagram dell’ex tronista e l’ex corteggiatore sono state condivise delle speciali dichiarazioni d’amore. Come era ovvio che accadesse, i diretti interessati non hanno potuto fare a meno di mostrare a tutti la loro felicità. Diego ha pubblicato una dolce foto del momento in cui lui e la Enardu si trovavano sull’altare nel corso della cerimonia. “Tuo, per sempre… Buon primo anniversario a noi. Ti amo.” In ogni caso, anche Elga a espresso sui social tutta la sua emozione per questo primissimo traguardo d’amore raggiunto al fianco di Daddi. Anche la bellissima sarda ha pubblicato un romantico ricordo delle sue meravigliose nozze. “È già trascorso un anno Amore mio, anche se apparentemente sembriamo i protagonisti di una favola senza intoppi, noi sappiamo che ogni giorno combattiamo per noi, per il nostro amore, per la nostra famiglia e come tutti abbiamo casini da risolvere, alti e bassi nel lavoro e perché negarlo? Qualche acciacco!”

Uomini e Donne: primo anno di matrimonio per Elga e Diego

Elga continua ad esprimere le sue emozioni per il primo anno da marito e moglie con Diego. “… Come in una vera favola abbiamo l’Amore vero puro e incondizionato. Ti ho amato e mi sono sentita amata, ti ho rispettato e so di essere stata rispettata ogni singolo giorno di questo anno appena passato. Rinnovo le mie promesse per il resto della nostra vita, anche se morte ci dovesse separare! Ti amo, tua moglie.”