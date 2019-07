Uomini e Donne, Eleonora e Oscar si sposano? Arrivano i chiarimenti

Uomini e Donne, Eleonora Rocchini e Oscar Branzani si sposano? Dopo il video sospetto arriva il chiarimento

Cosa bolle in pentola tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani? Una delle coppie più amate ed apprezzate mai uscite dalla trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, sta facendo molto parlare di sé. Questa volta, niente attacchi di Eleonora a Raffaella Mennoia o chiarimenti sul rapporto che la coppia ha ora con la redazione della trasmissione, ma sulla loro testa sembra pesare il gossip su una presunta proposta di matrimonio. A destare la curiosità dei fan è stato un video postato nelle scorse ore sui social in cui si vede Oscar mentre fa una proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Mentre il web ha iniziato a mormorare e dare quasi per scontato l’arrivo delle nozze tra i due, è voluta intervenire la Rocchini che in una Instagram stories ha messo a tacere le malelingue e fermato ogni tipo di scoop sulla loro vita privata.

Eleonora e Oscar: nessun matrimonio previsto (per ora)

Nessun matrimonio dunque per Eleonora e Oscar. A sottolinearlo ci ha pensato l’ex corteggiatrice sui social, dove ha scritto: “Come vi avevo spiegato in Sardegna, non c’è nessuna proposta e nessun matrimonio (per ora)“, scrive la Rocchini in una stories Instagram, ribadendo che non ci saranno le nozze con Oscar anche se la coppia è sempre più innamorata. Per ora i due stanno bene così. Eleonora comunque è spesso al centro del gossip, soprattutto dopo le ultime accuse nei confronti di Raffaella Mennoia.

Eleonora Rocchini, vecchie ruggini con la Mennoia: cosa è successo

La notizia non è nuova, spesso Eleonora Rocchini ha detto la sua circa le decisione prese dalla redazione di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, che proprio nel programma ha trovato l’amore con Oscar Branzani, aveva detto la sua sul caso Angela Nasti e non aveva risparmiato critiche ed attacchi nei confronti di Raffaella Mennoia.