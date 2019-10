Uomini e Donne Edo e Chiara, l’incidente dietro al matrimonio: “Grosso pericolo”

By

Edo Varini e Chiara Pardini sposi: a Uomini e Donne l’annuncio

Edo Varini e Chiara Pardini si sposeranno il 21 dicembre 2019, e ad annunciarlo è stata proprio la coppia a Uomini e Donne dinanzi a un pubblico entusiasta per questa scelta di vita così importante, la seconda di cui siamo resi partecipi nel giro di poche settimane, visto che qualche tempo fa fu mandato in onda il matrimonio di Leoluca Campagna e Paola Plenty. Edo ha raccontato a Maria che ha dovuto superare due ostacoli: la diffidenza di Maltina, il cane di Chiara, e Nicolò, il figlio di otto anni di lei, con il quale per fortuna ha instaurato un bel legame pur avendo avuto poco tempo a disposizione.

Uomini e Donne, l’incidente di Edo e la decisione

Edo ha raccontato che il loro è un rapporto vissuto nonostante la distanze e che la decisione di chiedere di sposarla l’ha maturata dopo un brutto avvenimento, un incidente che avrebbe potuto costargli caro. “Ho partecipato a una gara, che non era neanche la mia specialità – queste le parole di Edo che è un motociclista –, ed è accaduto un incidente, poteva esserci un grosso pericolo. Ho evitato – ha spiegato il futuro marito di Chiara – veramente una brutta cosa… A un certo punto Chiara è salita con i meccanici e quando l’ho vista scendere dalla macchina ho visto un’espressione che… in quel momento lì ho maturato una cosa”. Proprio l’incidente insomma ha fatto maturare in Edo l’importanza del loro rapporto e la voglia di convolare a nozze.

Edo e Chiara di Uomini e Donne oggi: come sta la coppia prima del matrimonio

Edo e Chiara sembrano davvero innamoratissimi, e lo abbiamo capito non solo dalle parole di lui in puntata e dalle conferme di lei, ma anche dai post che pubblicano abbastanza spesso su Instagram in cui li si vede parecchie volte assieme. Non ci resta che augurare a entrambi tanta fortuna e serenità.