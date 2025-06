Uomini e Donne, ecco perché Angelo Perla lasciò il trono di Tina Cipollari

Mentre si attende l’inizio della nuova stagione del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, un ex corteggiatore di Tina Cipollari ci tiene a far chiarezza sul motivo che lo ha spinto a lasciare la trasmissione. Lui è Angelo Perla ed è stato appunto uno dei corteggiatori del trono di Tina a Uomini e Donne nella scorsa stagione. L’uomo, 50 anni, di mestiere fa il ristoratore e ha frequentato per un po’ la tronista, ma a marzo si congedò dal programma con una lettera indirizzata alla Cipollari.

Il motivo? Lo ha spiegato il diretto interessato con un video su Tik Tok. Ha preso questa decisione perché ancora innamorato della sua ex, con la quale è tornato. “Nelle coppie a volte si fanno errori”, ha spiegato tra i commenti ai fan, precisando che la storia con la fidanzata era nata prima che lui decidesse di corteggiare Tina ma che tra i due c’era stata un’incomprensione che li aveva portati a separarsi. Ma l’amore certe volte ritorna, quando è vero, così Perla ha lasciato il dating show ed è corso a riabbracciare la sua lei con la quale si mostra sul social felice insieme al loro amico a quattro zampe.

Uomini e Donne, perché Angelo Perla ha smesso di corteggiare Tina Cipollari

A Uomini e Donne era stato invogliato a partecipare per conoscere Tina Cipollari, proprio perché attratto dal suo carattere forte e grintoso. Poi ha fatto un passo indietro per ritornare con la donna di cui è innamorato. E così ha deciso di non corteggiare più la tronista del programma della De Filippi. Ecco cosa ha spiegato: “La nostra relazione nasce molto prima di Tina e aveva avuto uno stop per alcuni nostri errori. Siamo riusciti a perdonarci e a ricostruire”, ha spiegato ai followers. E adesso, a chi gli chiede qual è il reale motivo, spiega che “lei è vita vera”. Come si può dimenticare un amore vero? Insomma dalle parole dell’ex corteggiatore trapela la voglia di ricominciare accanto alla sua compagna, che non c’entra col mondo della televisione.

Tra i commenti al video, Angelo ha pubblicato una foto che lo ritrae felice insieme al suo cane e alla fidanzata ritrovata dopo la pausa di riflessione. Da qui l’addio a Tina con una missiva letta nella puntata del 3 marzo scorso davanti al pubblico e ai telespettatori, in cui le spiegava di cercare l’amore vero e che non lo aveva trovato in lei. Ammetteva anche di essersi confuso e che avrebbe voluto vivere questa avventura televisiva con leggerezza ma che non c’è riuscito.