Uomini e Donne, è tornato il sereno tra due ex: indizi e prove

Sono bastati un paio di indizi social a far sospettare i fans di Uomini e Donne circa un possibile ritorno di fiamma tra l’ex corteggiatrice Lilli Pugliese e l’ex corteggiatore Simone Florian. Da un po’ di tempo i due erano letteralmente spariti dai social ma nelle ultime ore sono comparsi alcuni scatti sui rispettivi profili social che hanno fatto letteralmente impazzire i fans del programma e riaccendere il gossip.

Lilli Pugliese e Simone Florian di nuovo insieme

Sembra che sia tornato finalmente il sereno tra due degli ex protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi e targato Mediaset. In molti si ricorderanno di loro e soprattutto il fatto che in realtà Lilli Pugliese e Simone Florian non abbiano condiviso lo stesso percorso, pur essendosi trovati entrambi a un passo dalla scelta. Stando agli indizi social comparsi in queste ore pare che Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino, e Simone Florian, ex corteggiatore di Jessica Antonini, siano tornati a essere una coppia. Alcuni si domanderanno, perché “tornati”? Tornati perché, seppur per un breve periodo, i due sono stati insieme dopo la conclusione del programma. La loro love story però durò pochissimo e fu interamente documentata sui social.

Nessuno dei due si era espresso sulla rottura e ora si torna a parlare di una loro reunion. A quanto pare i due avrebbero condiviso sui loro profili social degli scatti realizzati negli stessi luoghi e lei si sarebbe fatta fotografare con indosso una camicia di Florian. Al momento non ci sono conferme ufficiali ma sembra proprio che tra i due sia tornato il sereno.

“Luca Salatino era troppo diverso da me”

Pochi mesi dopo la mancata scelta di Luca Salatino, Lilli Pugliese aveva rivelato che si era resa conto di come in realtà lei e il tronista fossero molto diversi e per questo motivo non sarebbe stato lui l’uomo adatto a lei. A farsi avanti a questo punto fu Simone Florian che, a programma concluso, ha contattato sui social Lilli Pugliese. Un aperitivo nel cuore di Roma fu galeotto tra i due e a distanza di due mesi e mezzo dal loro primo e fatidico incontro Lilli Pugliese parlò per la prima volta del rapporto con Florian dicendosi felice come non mai.

“Dopo il programma Simone mi ha scritto su Instagram e abbiamo cominciato a parlare. Mi diceva che gli sembravo una brava ragazza e che si era rispecchiato nel mio percorso. Quando mi ha chiesto di vederci per un aperitivo a Roma ero titubante, non sapevo cosa rispondere. Ho chiesto un parere a mia sorella, anche per capire se lei lo avesse seguito a Uomini e Donne, dato che io me l’ero perso. Lei mi ha detto: “Si si, mi sembra molto dolce. Prova, tanto è solo un aperitivo a Roma”. E così ci sono andata. Da lì è scattato subito l’amore, a siamo trovati immediatamente. L’ho visto arrivare con quel sorriso che mi ha messo subito serenità. Ha anche un bellissimo carattere, molto simile al mio. È simpatico, affabile, ormai sono due mesi e mezzo che stiamo insieme.”