Uomini e Donne: è morta la madre di Manuel Vallicella

Manuel Vallicella: è morta la madre dell’ex tronista

Manuel Vallicella, l’ex tronista e corteggiatore di Uomini e Donne, ha perso la madre. Non si sa ancora quando sia accaduto ma, quel che è certo è che la cara mamma di Manuel è morta. Grazie al percorso di Vallicella negli studi di Uomini e Donne, abbiamo avuto modo di conoscere la signora che oggigiorno ha lasciato la vita terrena. Da molto tempo ammalata, come spesso rivelato dallo stesso Manuel, continuava a soffrire. Un legame, il loro, unico e speciale. Dagli scatti postati dal ragazzo si poteva ben intuire quanto forte potesse essere il rapporto che li teneva uniti l’uno all’altra. A darne il triste annuncio ci ha pensato proprio l’ex protagonista del Trono Classico sulla sua pagina Instagram.

Nel post caricato da Manuel appare, appunto, la sua mamma. Sotto, come consueta didascalia, il ragazzo scrive: “Fai buon viaggio amore mio”. Parole che creano immensa commozione. Un magone in gola e il mondo dei social si unisce al dolore di Vallicella. In pochissimi minuti, infatti, tanti sono i like e i commenti arrivati per mostrare un piccolissimo segno di solidarietà all’ex corteggiatore di Ludovica Valli. Nulla può consolare di fronte ad un dolore cosi atroce, neanche il più caro degli amici ma, nel loro piccolo, tutti i fan e sostenitori di Manuel vogliono provare a far sentire il loro calore anche attraverso un semplice cuore su Instagram.

Manuel Vallicella ricorda la sua dolce mamma attraverso una foto su Instagram

Dunque, anche se eravamo ormai abituati alle tante foto che Manuel scattava insieme alla sua ormai defunta madre, non possiamo far altro che accodarci dietro a tutti coloro che in questo momento vogliono stare accanto ad un figlio che ha perso la mamma. Umile, semplice, tranquillo. Siamo sicuri che Manuel, seppur con grandissima difficoltà, riuscirà a reagire a questo colpo basso che gli ha teso la vita.