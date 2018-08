Uomini e Donne Oggi, Manuel Vallicella: lo struggente racconto sulla madre malata. “Ogni giorno vengo da te… Qualcosa di incredibile…”

Non è solo affetto, non è solo stima, non è solo rispetto. Quello di Manuel Vallicella nei confronti della madre è di più: è puro amore. L’ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne nelle ultime ore ha scritto un post struggente, raccontando qualcosa di intimo, amorevole, romantico (nel senso più nobile del termine) su quanto sta vivendo con sua mamma: un rapporto inossidabile che lo lega a lei, ossia a una donna che dopo aver sconfitto una grave malattia è ora affetta dal morbo di Parkinson, come lui stesso ha dichiarato lo scorso giugno a Uomini e Donne Magazine. Ma il sentimento va oltre gli ostacoli della vita, va oltre la malattia. E Manuel ne è l’esempio.

“Ogni giorno vengo da te e mi sorridi sempre e con la mano mi accarezzi la guancia dicendo che va tutto bene…”, racconta Manuel in un post pubblicato su Instagram in cui è apparso in una foto con la madre. “E io ti guardo in silenzio – continua a riflettere – con gli occhi lucidi senza riuscire a dire nulla… SEI QUALCOSA DI INCREDIBILE MAMMA! Nessuna parola riesce a spiegare quello che io provo per te!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️#soloamorepuro #nonmollaremai💪”. Il messaggio ha in fretta raccolto centinaia di apprezzamenti e commenti, tutti concordi nel definire l’ex tronista di Uomini e Donne come un figlio amorevole, esemplare, simbolo di un amore ammirevole.

Uomini e Donne Oggi, Manuel e la malattia della madre

Era l’inizio di giugno quando Manuel confidava a Uomini e Donne Magazine che la madre era stata ricoverata in una struttura specifica. Vallicella inoltre rivelava il suo impegno nell’aiutare mamma che, come da lui sottolineato, non ha avuto una vita semplice: “Sei figli, pochi soldi e un marito che non è stato proprio un modello”. L’ex tronista ha poi aggiunto: “La mia vita è un po’ complessa. Mia madre non sta bene ed è ricoverata in una struttura. Per me mia madre è fondamentale. Mi spiace solo che negli ultimi anni non sia stata bene. Ha superato una grave malattia e ora sta combattendo il morbo di Parkinson. Non ha avuto una vita semplice”.