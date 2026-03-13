Uomini e Donne, è già finita tra Flavio e Nicole: annuncio, motivi e lite pesante con Martina Cardamone

The end, la storia di Flavio Ubirti e Nicole Belloni è già giunta al capolinea. Nelle scorse ore sono circolate voci di una forte crisi in corso nel legame dei due ex protagonisti di Uomini e Donne che si sono scelti meno di tre mesi fa, ossia il 15 dicembre. Le indiscrezioni sono state confermate, la coppia non esiste più: attraverso un comunicato congiunto diffuso su Instagram, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice hanno reso noto di aver messo fine alla loro frequentazione. A stretto giro dall’annuncio, Martina Cardamone, vale a dire la ragazza che lungo il percorso di Ubirti al Trono è stata la principale rivale in amore di Nicole, ha fatto apparire tra le sue storie Instagram un messaggio che è parso a tutti un commento velenoso sulla rottura. E infatti Belloni ha risposto duramente a Cardamone, che, a sua volta, ha contro replicato con toni tutt’altro che teneri.

Uomini e Donne, Flavio Ubirti e Nicole Belloni si sono lasciati: l’annuncio congiunto

Di seguito il messaggio congiunto tramite cui Flavio e Nicole hanno fatto sapere di essersi lasciati per inconciliabilità a livello caratteriale. I due hanno inoltre sottolineato che continueranno ad avere stima reciproca per la bella storia vissuta, seppur breve:

“Per rispetto a tutte le persone che ci hanno sempre seguito durante il nostro percorso, volevamo condividere con voi che io e Nicole abbiamo deciso, di comune accordo, di proseguire le nostre strade separatamente. Dopo un primo periodo in cui stavamo bene insieme e ci sembrava tutto bello, con il passare del tempo ci siamo resi conto che, pur volendoci bene, alcune nostre caratteristiche e modi di vivere la relazione non riuscivano più a trovare il giusto equilibrio per costruire un percorso di coppia. Per il bene di entrambi abbiamo preso questa decisione in serenità e rispetto reciproco, e il bene che ci siamo voluti continuerà ad esserci. Siamo grati per l’esperienza meravigliosa che abbiamo vissuto durante il programma e al di fuori del programma, e ringraziamo tutti coloro che ci hanno dimostrato stima e affetto. Grazie di tutto”.

Scontro tra Nicole Belloni e Martina Cardamone

Dopo che Ubirti e Belloni hanno comunicato di aver interrotto la loro conoscenza, tra le storie Instagram di Cardamone è apparso il seguente commento: “A volte prendere le decisioni che ci sembrano più semplici ci portano a soddisfazioni veloci e risultati vuoti”. Il messaggio è stato corredato dalle emoji dei popcorn e, sebbene non siano stati nominati né Nicole né Flavio, tutte le persone che l’hanno letto e che hanno seguito le recenti dinamiche di Uomini e Donne hanno pensato che fosse rivolto a loro. Si ricorda che Ubirti si ritrovò a scegliere proprio tra Martina e Nicole, decidendo di uscire dal dating show con quest’ultima. Altrimenti detto, pare proprio che Cardamone abbia il dente avvelenato per come sono andate le cose.

La reazione di Belloni alla bordata non è tardata ad arrivare. “Aspettavi solo una situazione del genere per i tuoi dieci minuti di attenzione. Dalla fine del programma hai sempre fatto la vittima trovando sempre un pretesto per attaccarmi”, ha tuonato Nicole, evidentemente in risposta a quanto scritto da Cardamone. “Nel frattempo – ha continuato Belloni – non hai mai avuto rispetto per la mia relazione, mandando continuamente frecciatine. Questa è la prima e l’ultima volta che parlerò di te. Spero tu sia felice adesso”.

Cardamone ha immediatamente controreplicato: “È affascinante osservare come certe persone abbiano un bisogno vitale di sentirsi protagoniste, al punto da inventare ‘frecciatine’ inesistenti per giustificare la propria insicurezza. La vita va avanti anche dopo un programma televisivo, ma evidentemente c’è chi preferisce restare ancorato a vecchi copioni pur di sentirsi ancora al centro della scena”. “Soprattutto, bisognerebbe evitare di sentirsi sempre chiamati in causa: all’interno di una coppia si è in due”, ha concluso Cardamone, lasciando intendere che il suo messaggio sui “risultati vuoti” è stato indirizzato a Ubirti e non a Belloni.