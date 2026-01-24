Flavio e Nicole a Verissimo: no alla convivenza e l’augurio fuori luogo della nonna di lei

Flavio Ubirti e Nicole Belloni, protagonisti della stagione in corso di Uomini e Donne, dopo essersi scelti hanno fatto tappa a Verissimo, rivelando come sta procedendo la loro frequentazione. A Silvia Toffanin hanno confidato le sensazioni vissute nel dating show di Maria De Filippi e quelle più private, quelle cioè del periodo in cui hanno iniziato la relazione vera e propria. La giovane ha confessato che era certa che Flavio non avrebbe voluto approfondire la conoscenza. Evidentemente si è sbagliata. Nel corso dell’ospitata è anche intervenuta con un videomessaggio Alessandra, la nonna di Nicole, la quale ha messo “pressioni” alla neo coppia.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni di Uomini e Donne ospiti a Verissimo

Flavio, a UeD, fino alla fine è rimasto indeciso se scegliere su Martina o Nicole. Quest’ultima aveva maturato la convinzione che sarebbe stata scartata. “Ho pensato che l’ultima esterna fosse un addio; è stata una giornata bellissima, ma che ho vissuto male proprio perché sicura che non mi avrebbe scelto”. A questo punto è intervenuto Ubirti: “Ero convinto della scelta perché avevo chiuso il cerchio con entrambe. Mi sono deciso definitivamente dopo aver trascorso una giornata intera con lei. Penso sia stato un bene che lei pensava che fosse un addio, così si è lasciata andare del tutto”.

Toffanin ha poi ricordato che per il momento la love story è vissuta a distanza in quanto Belloni vive a Milano, mentre Ubirti abita in Toscana. Sul tema convivenza, l’ex tronista ha saggiamente frenato, spiegando che certe decisioni non vanno prese su due piedi, ma soltanto dopo aver maturato esperienza nel rapporto e aver acquisito consapevolezza. “Facciamo avanti e indietro. Lei vive a Milano, io in Toscana. Una settimana salgo io, una scende lei. Ogni passo deve avere il suo tempo, se in futuro le cose vanno come speriamo, faremo tutto il necessario per stare insieme di più”, ha dichiarato Flavio.

“Fuori dal programma mi ha sorpreso. Mi ha mostrato i suoi lati nascosti, mi ha fatto vedere quanto sia dolce e solare”, ha aggiunto il ragazzo.

L’augurio incauto di nonna Alessandra

Nel corso dell’intervista è stata mostrata anche una clip con protagonista la nonna di Nicole. con la quale la ragazza vive. In passato Belloni ha avuto problemi con i genitori. “Dopo un anno ho fatto pace con mia mamma, lei si sta impegnando tanto con me. Quando ero piccola con la mia famiglia era un continuo litigare”, ha spiegato la giovane.

La nonna è pazza di Ubirti. “Mi piace molto Flavio, è eccezionale. Mai visto un ragazzo così educato”, ha dichiarato l’anziana che ha poi messo “pressioni” piuttosto incaute sulla neo coppia. “Se diventassi bisnonna, sarei la persona più felice del mondo. Auguro loro di essere felici”, il pensiero di Alessandra. Un tema, quello dei figli, un po’ prematuro per due giovani che hanno da poco iniziato a frequentarsi.