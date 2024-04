Uomini e Donne, è finita (di nuovo) tra due ex Over: ecco chi sono

Dopo un anno e mezzo di tira e molla, una nota coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato ufficialmente la rottura. Di chi si tratta? Di Paola Ruocco e Daniele Lizzeri, ex protagonisti del Trono Over. All’interno del programma, l’ex dama si è fatta notare per le numerose liti con Gemma Galgani e Gianni Sperti, dal quale veniva spesso attaccata. A marzo del 2023, poi, ha deciso di lasciare il programma per proseguire la storia d’amore con Daniele lontano dalle telecamere. I due hanno voluto fare subito sul serio, andando a convivere poco dopo aver lasciato il parterre del dating show.

Tuttavia, la scorsa estate, è arrivata la prima separazione. A luglio, Paola aveva annunciato di essersi lasciata con l’ex cavaliere, a causa di una forte incompatibilità caratteriale, che li portava ad avere obiettivi di vita diversi. Ma, dopo circa un mese, la coppia ha deciso di riprovarci. L’ex dama aveva raccontato di essere stata fortemente corteggiata da Daniele, che aveva fatto di tutto per poter avere un’altra possibilità con lei. Grazie a questa presa d’iniziativa, l’uomo era riuscito a riconquistare Paola, che era poi tornata a vivere immediatamente a casa sua. Nonostante gli attacchi degli hater, gli ex volti di UeD andavano orgogliosi della loro scelta, guidata semplicemente dall’amore.

Da lì, le cose tra di loro sembravano andare a gonfie vele. Ma, a quanto pare, la relazione non era così rose e fiori come molti pensavano. Difatti, durante una diretta social, Paola ha annunciato di essersi separata dal compagno. L’ex dama ha spiegato di aver sperato in un cambiamento da parte di Daniele, che però non è mai arrivato:

Una persona che nasce quadrata non può diventare tonda. Io cerco un uomo che si prenda la responsabilità di far seguire alle parole i fatti, non un perditempo.

Parlando della prima rottura avvenuta in estate, l’ex dama ha svelato un retroscena inaspettato. Paola era infatti convinta della fine della storia, ma Daniele si sarebbe presentato addirittura con un anello facendole una proposta di matrimonio. Al che, la donna aveva rifiutato, accettando però di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Ma, adesso, l’ex volto di Uomini e Donne pare essere più convinta che mai, mettendo un punto definitivo all’amore con Daniele: