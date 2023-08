Uomini e Donne, due ex Over sono tornati insieme: l’annuncio

Due ex volti del Trono Over di Uomini e Donne annunciano di aver ritrovato la felicità insieme: Paola Ruocco e Daniele Lizzeri. I due hanno dato inizio alla loro relazione lo scorso mese di maggio, poco prima che terminasse la passata edizione. A dare la notizia è stata proprio Paola, attraverso il suo profilo di Instagram. L’ex dama è intervenuta sui social network quando ha notato che il pubblico le chiedeva spiegazioni sulla sua assenza dal parterre.

Chi ha seguito la scorsa edizione del dating show di Maria De Filippi non può dimenticare i momenti che hanno visto protagonista la Ruocco. Si può dire che è stata una delle dame più discusse della passata stagione del noto programma di Canale 5. Spesso il pubblico l’ha vista finire sotto gli attacchi di Gianni Sperti, mentre Tina Cipollari ha quasi sempre preso le sue difese. Il suo comportamento ha generato non poche polemiche anche tra i telespettatori.

Ed ecco che nel frattempo grazie a Uomini e Donne, Paola Ruocco ha trovato l’amore con Daniele Lizzeri, il quale aveva preso parte al programma nei mesi precedenti. Ma ecco che di recente sempre l’ex dama ha rivelato che la relazione è giunta al capolinea. Daniele, invece, si è detto speranzoso di ritrovare un punto d’incontro con l’ex dama. Nelle scorse ore, i due hanno preso parte insieme a una diretta su Instagram di Fralof, annunciando il ritorno di fiamma.

“È successa una cosa bellissima… Non ho fatto nulla di che, ho solo seguito il mio cuore e poi l’amore ha fatto il suo corso sostanzialmente”

Queste le parole usate da Daniele per confessare al pubblico di essere tornato a formare una coppia con Paola, come sperava. La Ruocco ha ammesso che c’è un “grandissimo sentimento” tra loro. Ricorda che tutto tra loro è nato velocemente, tanto che si è subito trasferita da lui e hanno iniziato a lavorare insieme. Mentre tutto procedeva bene, senza alcun litigio, lei pensava al fatto che tutto sembrava troppo perfetto.

“Quindi stavo sempre sul chi va là”, afferma l’ex dama del Trono Over. Questo suo atteggiamento ha causato un po’ di tensione tra loro. “Avevo paura che più andavamo avanti e più ci facevamo male perché l’amore è troppo forte. Sembra strano questo discorso, è un po’ complicato, però anche io ho seguito la testa e poco il cuore”, continua Paola.

Oggi è comunque felice della decisione di chiudere, in quanto in quel momento avrebbero solo litigato. Dopo aver deciso di chiudere la loro relazione e di andare via, Daniele non se n’è rimasto con le mani in mano.

Uomini e Donne news: come Paola e Daniele sono tornati insieme

Paola Ruocco racconta di essersi chiusa in sé stessa per riflettere. Per riconquistarla, Daniele ha fatto di tutto. l’ex cavaliere ha viaggiato tutta la notte e si è presentato a sorpresa a casa di lei. In quel momento, i pensieri negativi sono stati spazzati via e oggi tutto procede per il meglio, ancora più di prima. “Forse questo è servito a rafforzare ancora di più”, afferma Paola.

Daniele è sempre più innamorato della Ruocco, ma per il momento non hanno dei progetti per il futuro, preferiscono viversi giorno per giorno. Oggi Paola è tornata a vivere a casa di Daniele e a collaborare con lui, nel suo piccolo. In cuor suo, in realtà, non è mai arrivata effettivamente la rottura e l’ex cavaliere è stato bravo a riconquistarla tornando nella sua vita in punta di piedi.

Infine, Paola Ruocco ci tiene a rispondere ad alcuni attacchi degli hater. Diversi telespettatori hanno ipotizzato che la rottura fosse arrivata solo come finzione, per permetterle di tornare a far parte del programma. Ma l’ex dama crede che questo comportamento sarebbe da folli, in quanto il loro amore “così perfetto” non potrebbe mai finire solo perché si ha voglia di partecipare ancora a una trasmissione.

Paola precisa, infatti, che anche se non fosse tornata con Daniele, non sarebbe tornata nello studio di Canale 5. “Il mio scopo era trovare l’amore e l’ho trovato”, conclude la Ruocco.