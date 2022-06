Gli ex protagonisti del Trono Over si sono lasciati di nuovo oppure no? Parla la Bennardo e spiega la situazione

Ursula Bennardo e Sossio Aruta si sono detti addio di nuovo? Nei giorni scorsi sono trapelate voci di rottura sui due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Le indiscrezioni che li volevano di nuovo lontani sono emerse dopo che di punto in bianco l’ex dama e l’ex cavaliere hanno smesso di seguirsi su Instagram. Non solo: sul social Aruta ha fatto anche campeggiare una Story criptica dal sapore, si fa per dire, filosofico-nostalgico: “Tutto ha un inizio e una fine”. In aggiunta, nelle ultime settimane, c’è da segnalare che la coppia non si è più mostrata assieme pubblicamente. Al netto di tutto ciò, Ursula ha rotto il silenzio lungo la serata di sabato 5 giugno, lasciando intendere come stanno le cose.

Aprendo il classico box tra le Stories Instagram, la donna ha conversando con i suoi fan. Inevitabilmente c’è chi ha chiesto informazioni sulla sua relazione sentimentale. “Sossio? Dorme, Bianca ancora no”, ha riferito la Bennardo, postando una fotografia in cui la si vede con la figlia e con il compagno, a letto. Altrimenti detto, la coppia non è scoppiata. Resta da decifrare il giallo relativo alle strane mosse social dei due: perché hanno smesso di seguirsi su Instagram? Tutt’ora, sul social, i due si ‘ignorano’ reciprocamente. Il sospetto di qualcuno è che…

C’è chi sostiene che i due ex volti di UeD si divertano a giocare con il gossip e che a volte mettano in atto qualche stratagemma per avere un ritorno di visibilità. Tali insinuazioni non sono nuove: Sossio e Ursula, durante la presunta crisi che vissero mesi fa, dovettero infatti fare i conti con analoghe critiche fatte piovere da parecchi fan.

In sintesi, qualcuno (a onor del vero più di qualcuno) pensa che la coppia, quando nota che la cresta della sua popolarità tende a diminuire, fa spuntare di proposito qualche strana e sospetta mossa per spingere a credere che ci sia in corso una tempesta sentimentale. Naturalmente sia Sossio sia Ursula hanno sempre rigettato tale ricostruzione, assicurando di essere sinceri e onesti nei confronti dei fan.